Công an Đà Nẵng phá sới bạc do một số đối tượng hình sự cầm đầu chuyên tổ chức ở nhà nghỉ, khách sạn Công an Đà Nẵng phá sới bạc do một số đối tượng hình sự cầm đầu chuyên tổ chức ở nhà nghỉ, khách sạn

Công an Đà Nẵng vừa phá sới bạc do một số đối tượng hình sự cầm đầu chuyên tổ chức ở nhà nghỉ, khách sạn.