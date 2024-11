Công an điều tra vụ xe máy bốc cháy, 2 người tử vong ở Hà Nội

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h35 ngày 09/11/2024, tại đường Ỷ Lan thuộc địa phận xã Đặng Xá, Gia Lâm. Vụ tai nạn giao thông va chạm giữa xe mô tô biển số 29AB-413.9l... lưu thông hướng Dốc Lời - ngã tư Sủi, trên xe có Nguyễn Sỹ H (SN 2006, trú tại xã Đặng Xá) và hàng xóm là Nguyễn Văn T (SN 2010), va chạm với xe mô tô biển số 29N1- 847... lưu thông ngược chiều, trên xe có Nguyễn Tiến C (SN 2008, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) và hàng xóm là Nguyễn Quốc C (SN 2009).

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn, xe mô tô 29N1-847...đổ xuống đường, tiếp tục va chạm với xe mang biển số 29AH-051... lưu thông hướng ngã tư Sủi, do Nguyễn Văn Hải Đ. (SN 2008, trú tại Đặng Xá), chở Vũ Văn C (SN 2008, trú tại Đặng Xá).

Hậu quả, các nạn nhân Nguyễn Tiến C. và Nguyễn Sỹ H. tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân Nguyễn Văn T. và Nguyễn Quốc C. bị chấn thương sọ não, mổ cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức

Xe máy biển số 29N1- 847...bị cháy, và 2 xe còn lại bị hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.