Công an Hà Nội thành lập 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ

Ngày 6/11, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt "Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ".

Theo đó, Công an TP.Hà Nội đã công bố quyết định thành lập 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ (trên cạn và dưới nước) gồm 28 cán bộ, chiến sĩ ưu tú được lựa chọn từ các Đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Công an TP.Hà Nội quyết định thành lập 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ. Ảnh: CAHN

Trong đó, Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2; Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội giới thiệu về trang phục của 02 Tổ công tác đặc biệt. Ảnh: CAHN

Công an TP.Hà Nội cho biết, đây được xác định là lực lượng chiến đấu mũi nhọn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất, năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc; được trang cấp các trang thiết bị hiện đại, cơ động, khả năng tác chiến cao để đủ điều kiện giải quyết các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp, đặc thù trên địa bàn TP.Hà Nội, các địa phương giáp ranh trong vùng kinh tế cũng như tham gia các nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ quốc tế khi có yêu cầu của Bộ Công an.

Các thiết bị bình thở hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ khi chữa cháy ở những vụ cháy có nhiểu khói, khí độc. Ảnh: CAHN

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, thực hiện Kế hoạch số 423/KH-BCA-C07 ngày 28/8/2024 của Bộ Công an về triển khai thí điểm Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt, tinh nhuệ nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Đề án số 10 của Bộ Công an về "Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Công an TP.Hà Nội đã tổ chức ra mắt Tổ cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ.

Việc này cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, sự nghiêm túc khi thực hiện các quy định pháp luật, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ đối với sự phát triển của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ.

Về phía Công an TP.Hà Nội, theo đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an thành phố, việc thành lập 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt, tinh nhuệ thuộc Phòng PC07 là nền móng để tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội yêu cầu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ phải xây dựng triển khai chương trình, giáo án huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện nâng cao kỹ, chiến thuật cho cán bộ, chiến sỹ thuộc 2 Tổ này đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn chiến đấu, thiết bị phương tiện được trang bị và tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn thành phố…