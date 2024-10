Giải cứu cháu bé 5 tuổi bị người tâm thần khống chế

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an xã Xuân Áng, Công an huyện Hạ Hòa vừa khống chế thành công đối tượng tâm thần; kịp thời giải cứu một cháu bé 5 tuổi.

Vào khoảng hơn 7 giờ ngày 3/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và công an xã Xuân Áng về việc có một đối tượng tên Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1991, ở khu 14, xã Xuân Áng sử dụng hung khí kề cổ, khống chế, đánh đập cháu H.A.M, sinh năm 2019 ở cùng xã.



Sau đó, đối tượng đưa cháu M. lên tầng 2 đóng cửa và cố thủ trong phòng.

Xét thấy tính chất phức tạp và nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện Hạ Hòa đã huy động cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh để kịp thời xử lý.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu lực lượng Công an huyện phải đảm bảo an toàn cho cháu bé và lực lượng tham gia giải cứu, đồng thời, nắm bắt tâm lý, xác định nhanh nhân thân đối tượng và tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục để đối tượng không bị kích động, nhanh chóng triển khai các biện pháp tiếp cận đối tượng để giải cứu cháu bé.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, 2 tổ đồng loạt tiếp cận, quật ngã, khống chế, bắt giữ đối tượng; nhanh chóng tước hung khí là 1 con dao dài 40cm từ tay đối tượng, giải cứu an toàn cháu M. Sau đó, lực lượng công an phối hợp với gia đình đưa cháu M. đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe, động viên, hỗ trợ cháu bé bình tâm trở lại.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Sỹ là đối tượng tâm thần hiện đang điều trị tại nhà. Sỹ thường xuyên có diễn biến bất thường về tâm lý, dễ bị kích động.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an huyện Hạ Hòa khẩn trương xác minh, lấy lời khai của đối tượng và những người có liên quan, làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu công an các huyện, thành, thị rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng tâm thần, ngáo đá trên địa bàn, không để các đối tượng này có các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Sở GD-ĐT Hà Nội phản hồi vụ "cô giáo thân mật với nam sinh" gây xôn xao

Chiều 3/10, trả lời câu hỏi liên quan vụ cô giáo thân mật với nam sinh ở Trường THPT Thạch Bàn (quận Long Biên, TP.Hà Nội), đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, báo cáo về Sở.

Bước đầu xác định, sự việc xảy ra vào sáng 27/9, tại Trường THPT Thạch Bàn, lớp 10A4, trong tiết dạy của cô giáo dạy môn Văn.

Theo đó, cô giáo bộ môn Văn hôm đó có 2 tiết tại lớp, sau khi dạy xong tiết 1, vào giờ ra chơi cô giáo đã ở lại để chuẩn bị cho tiết 2. Lúc này một số học sinh, trong đó có 1 học sinh có nói chuyện, trêu trọc, có cử chỉ như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi xác minh cho thấy cô giáo trẻ, mới ra trường, mới ký hợp đồng làm việc với nhà trường và giảng dạy môn Văn. Quá trình làm việc tại đơn vị cô giáo hoà đồng, gần gũi, tuy nhiên do cô giáo trẻ nên kinh nghiệm quản lý lớp, xử lý các tình huống xảy ra còn non kém, không nghiêm khắc nhắc nhở học sinh, chính việc đó khiến dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng nhà trường. Về phía nam học sinh, nhà trường và cơ quan chức năng đã trao đổi, em học sinh đã nhận thức được đây là hành động tự phát.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cả cô giáo và học sinh xuất hiện trong clip đều đã nhận thức được lỗi trong vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tạm thời đình chỉ việc dạy học của cô giáo bộ môn Văn nêu trên; về phía em học sinh đã được cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh trao đổi, em học sinh rút ra được thiếu sót, bản thân nhận thức được, nghĩ chỉ trêu đùa cô giáo và không nghĩ được mức độ ảnh hưởng lớn.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, nhà trường sẽ làm đánh giá hạnh kiểm của các em trong tháng 9.

Trong thời gian tới, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ có những chỉ đạo liên quan để không xảy ra tình trạng tương tự trong môi trường giáo dục.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip "cô giáo thân mật với nam sinh trong lớp".

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Bùi Thùy Linh - Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Bàn xác nhận, 2 nhân vật trong "clip nữ giáo viên thân mật với nam sinh ở Hà Nội" đang chia sẻ trên mạng xã hội đúng là giáo viên và học sinh của trường. Học sinh nam trong clip là T.N.M.Đ, lớp 10A4, cô giáo trong clip là M.Q.T (sinh năm 2001). Sự việc xảy ra vào giờ giải lao giữa tiết 2 sang tiết 3 (khoảng 9h sáng) ngày 27/9, tại phòng học lớp 10A4. Học sinh quay clip là K.T.M, cùng lớp 10A4. Cô Linh cho biết, nhà học sinh trong clip và cô giáo ở gần nhau. Do nam sinh không có xe nên nhiều hôm đã đi nhờ cô giáo về nhà. Cô và trò có quen biết, thân thiết với nhau từ trước. Hôm xảy ra sự việc, cô giáo có 2 tiết dạy liền nhau. Do trong tiết đầu học sinh mất trật tự khiến cô giáo bực mình nên có tâm trạng không tốt. Cô vẫn ở trong lớp để chờ dạy tiết thứ 2. Lúc này, nam sinh đã lên ngồi cạnh để an ủi, động viên cô. Tuy nhiên, hành động của em có thái quá cộng với góc quay điện thoại gây hiểu lầm. Cô giáo cho biết lúc đó đã gạt học sinh đi ra, nhưng thừa nhận chưa quyết liệt dẫn tới sự việc đáng tiếc trên. Cô không ngờ phía dưới lớp có học sinh quay lại và gửi vào nhóm "chat" trêu đùa bạn nên clip bị phát tán. Phía công an quận đã xác minh, xử lý vụ việc. Nhà trường cũng báo cáo Phòng GD-ĐT quận. Giáo viên và học sinh đã cam kết không tái phạm" - cô Bùi Thuỳ Linh nói.

Bắt giữ 2 nghi phạm giết người, cướp tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Pờ Bé Đô và Lù Tơ Ly (trú tại xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Lai Châu) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo đó, hồi 7 giờ 30 ngày 1/10, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo từ cán bộ Trạm Y tế xã Pa Vệ Sủ về việc bà Vàng Mò Bớ (SN 1962) trú tại bản Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ được gia đình đưa đến Trạm y tế xã trong tình trạng đã tử vong, trên thi thể ở vùng cổ, mặt có nhiều dấu vết xây xước, bầm tím.

Ngôi nhà xảy ra vụ trọng án. Ảnh: CALC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai lực lượng đến địa bàn tiến hành công tác xác minh; Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trên thi thể nạn nhân có dấu vết của việc bị tác động ngoại lực gây suy hô hấp cấp (ngạt thở), trụy tuần hoàn dẫn đến tử vong; khám nghiệm hiện trường là nơi ở của nạn nhân thấy có dấu hiệu của việc lục lọi tìm tài sản. Lực lượng cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án giết người khả năng để cướp tài sản nên đã tập trung lực lượng tích cực điều tra truy xét theo dấu vết nóng.

Sau 5 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 12 giờ 30 cùng ngày lực lượng phối hợp đã xác định, truy tìm áp giải được các đối tượng nghi vấn là Pờ Bé Đô (sinh ngày 16/2/2007) và Lù Tơ Ly (sinh ngày 25/8/2010) cùng trú tại xã Pa Vệ Sủ về cơ quan công an để làm việc.

Hai đối tượng Pờ Bé Đô và Lù Tơ Ly bị bắt sau 5 giờ gây án. Ảnh: CALC

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đô và Ly đã phải thú nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 30/9 Đô rủ Ly cùng L.G.T (SN 2005); M.M.H (SN 2005) tới nhà P.X.A ở bản Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ tụ tập uống bia, đến 23 giờ thì hết đồ uống nên L.G.T đi bộ khoảng 100m đến quán tạp hóa của bà Vàng Mò Bớ hỏi mua nợ bia nhưng bà Bớ không bán chịu, T đã đi đến một quán khác mua nợ được bia mang về cho cả nhóm uống đến hơn 4 giờ sáng 1/10 thì cả nhóm đã uống hết bia. Lúc này Đô tỏ ý muốn uống bia tiếp nên đã bàn với Ly cứ sang nhà bà Bớ hỏi mua chịu, nếu không bán sẽ đánh.

Nghe Đô bàn vậy, Ly đã đồng ý đi theo. Khoảng 5 giờ ngày 1/10, hai đối tượng đi bộ sang nhà bà Bớ gọi cửa hỏi mua bia, bà Bớ tỉnh dậy mở cửa trả lời là không bán chịu. Đô đã lao vào túm tóc kẹp cổ bà Bớ. Thấy nạn nhân kêu cứu, Ly đã dùng tay bịt miệng bà Bớ, khi thấy nạn nhân bất tỉnh, hai đối tượng đã khiêng nạn nhân lên giường, lấy chăn đắp lên người nhằm tạo hiện trường giả như một vụ bị cảm đột tử.

Hiện trường già do 2 đối tượng dựng nên. Ảnh: CALC

Sau đó Đô và Ly lục tìm khắp nhà bà Bớ và lấy đi 2 két bia, 6 chai nước ngọt Fanta, 7 gói chân gà, 2 gói thuốc lào và 770.000 đồng tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường về, do sợ bị công an phát hiện, Ly đã ném 2 két bia xuống ta-luy âm ngay gần hiện trường; các tài sản khác Đô đã ném xuống suối trên đường về nhà. Còn số tiền, Đô cầm về giấu tại nhà chị gái ở bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sử.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CALC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Pờ Bé Đô và Lù Tơ Ly về hành vi giết người, cướp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng nhằm xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Công an nói gì về vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành?



Chiều 3/10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an quận 8 (TP.HCM) vẫn đang xác minh, điều tra vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành.

Vị này cho biết vào lúc 15h30 ngày 1/10, Công an phường 16, quận 8 nhận được trình báo của chị N.T.V về việc nghi vấn con trai chị là cháu N.T.K (sinh năm 2018) bị bạo hành. Ban Chỉ huy Công an quận 8 đã chỉ đạo Công an phường 16, các đội nghiệp vụ mời người có liên quan để làm việc. Hiện, Công an quận 8 đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 8 vẫn đang xác minh, điều tra vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành. Ảnh: Xuân Huy

Cũng theo thượng tá Hà, để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em như hiện nay, ngoài việc các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ sở nuôi dạy trẻ, kịp thời phát hiện những sai phạm và có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

"Riêng đối với các gia đình có con nhỏ đang gửi học tại các trường trên cần quan tâm chú ý những biểu hiện của trẻ, phát hiện vấn đề bất thường ở trẻ như sợ hãi, lo lắng, giật mình ban đêm, có những vết thương bên ngoài có dấu hiệu của bạo hành thì cần nhanh chóng làm rõ và báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời", Thượng tá Hà nói.

Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM chia sẻ, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình. Đồng thời, hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần và nhân phẩm của trẻ.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đối với trường hợp của bé T.K nghi cha ruột bạo hành hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

"Vụ việc này, hiện bệnh viện đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để tiếp tục giải quyết theo quy định", đại diện Sở Y tế thông tin.

Trước đó, sáng 28/9, một người đàn ông ở gần phòng trọ của anh N.Q.T (chồng cũ của chị N.T.V - mẹ cháu K) phát hiện bé K bị bỏng nặng mà vẫn bị nhốt trong nhà. Ngay lập tức, người đàn ông này đến trụ sở Công an phường 16, quận 8 để nhờ hỗ trợ.

Sau đó, chị N.T.V (mẹ bé T.K), từ Phú Yên vào TP.HCM gặp con và làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an phường 16, quận 8.

Bắt kẻ trộm hàng chục ngàn lít nhiên liệu tại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 3/10, một lãnh đạo Công an huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bắt nghi can Phan Anh Huy (SN 1985) để điều tra về hành vi trộm nhiên liệu của các phương tiện thi công cao Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua địa bàn xã Cư San.

Nghi can Phan Anh Huy dẫn theo chó săn trộm hàng chục ngàn lít nhiên liệu tại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Trước đó, nhà thầu thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (thuộc dự án thành phần 2, do Ban QLDA 6, Bộ GTVT làm chủ đầu tư) tố cáo các phương tiện thi công để qua đêm trên công trường liên tục mất trộm xăng dầu.

Theo đó, chỉ một Đội thi công phản ánh, tháng 9 vừa qua, định mức nhiên liệu của các phương tiện thi công nhiên liệu dầu bị hao hụt khoảng 8.000 lít gây thiệt hại cho đơn vị.

Bức xúc, đơn vị này đã lắp camera để theo dõi và phát hiện đối tượng hút trộm.

Cuối tháng 9, camera đã ghi nhận có một người đàn ông, dẫn theo chó săn, liên tục tiếp cận xe máy múc để hút dầu.

Theo nội dung các đoạn video, trong các ngày 18, 21, 29/9, camera bí mật liên tục phát hiện một người đàn ông, dẫn theo một chú chó tiếp cận các phương tiện để trộm dầu tại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Đơn cử, vào khoảng 4h30 ngày 29/9, camera ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo thun, quần lửng, đội mũ, trên tay cầm theo 2 can nhựa (loại 30 lít/1 can) tiếp cận một chiếc xe múc.

Clip: Nghi can Phan Anh Huy dẫn theo chó săn trộm nhiên liệu tại công trường thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Sau đó, người này, cắm một đoạn ống hút dầu từ bình xe vào can nhựa. Sau khoảng 1 phút, chiếc can thứ nhất đầy, người này vặn nắp và chuyển ống qua can thứ 2.

Sau khi hút đầy cả 2 can, người đàn ông rút ống và xách can rời đi.

Sau khi thu thập đầy đủ hình ảnh, đơn vị thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã trình báo Công an huyện M'Drắk và cung cấp toàn bộ chứng cứ.

Tiếp nhận trình báo, thượng tá Nguyễn Văn Lân, Trưởng Công an huyện M'Drắk đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh, điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng đồng phạm.