Công an Hải Phòng thông tin về vụ thi thể nữ bọc trong bao dứa

Theo Công an Hải Phòng vào hồi 15h30' ngày 10/6, Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng phát hiện thi thể 1 phụ nữ được bọc trong bao dứa, đặt trước cửa nhà 292A đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Hiện trường vụ việc.

Công an TP.Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Dương Kinh tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định được danh tính nạn nhân là chị V.H.A, sinh năm 1994, trú tại thôn Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng; tử vong trong tư thế không mặc quần áo, bọc trong bao dứa, 2 tay bị trói về phía trước và có 1 vết thương ở hộp sọ.

Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung điều tra, xác minh, làm rõ vụ án. Kết quả bước đầu đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án trên là Hoàng Hữu Thịnh, sinh năm 1980, trú tại tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Hiện Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục chỉ đạo điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.