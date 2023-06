TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng súng tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk; tin mới vụ thi thể trong bao tải

Bắt giữ 16 đối tượng trong vụ dùng súng tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 16h30 ngày 11/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở công an xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào sáng sớm cùng ngày.

Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai người dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt những người còn lại trong nhóm nghi phạm.



Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết vụ việc xảy ra sáng sớm 11/6, tại huyện Cư Kuin, một nhóm người đã dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết và bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người trên.

Bộ Công an đề nghị người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng.

Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm người trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Đã xác định được danh tính thi thể bọc trong bao tải vứt trên vỉa hè ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan công an đã xác định được danh tính thi thể bọc trong bao tải trên vỉa hè tại tổ dân phố Quảng Luận, quận Dương Kinh (TP.Hải Phòng).

Theo đó, nạn nhân là chị H.N. (SN 1994, là người Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng), lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), có 2 con.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 10/6, người dân phát hiện một thi thể bọc trong bao tải màu xanh trên vỉa hè tại tổ dân phố Quảng Luận (phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng) và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng Công an quận Dương Kinh có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng và các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Nguyên nhân cái chết của chị N. đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hành hung, đâm chết người đến đòi nợ

Như Dân Việt đã đưa tin: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Quỳnh Mai (SN 2004, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Võ Quỳnh Mai. Nguồn: Báo Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13h ngày 9/6, Mai nhậu chung với Võ Minh Tú (SN 1991, ngụ huyện Tân Biên) và 8 người bạn khác tại nhà. Trong lúc nhậu, anh P.H.L. (SN 1993) và P.T.H. (SN 1996, cùng ngụ huyện Tân Biên) đến gặp Tú để đòi nợ 1,4 triệu đồng mà Tú đã nợ trước đó.

Tức giận, Tú cầm ly thủy tinh đập vào đầu của anh H. gây thương tích. Chưa dừng lại, Tú cùng với một số người nhậu chung dùng tay đánh anh L.

Mai chạy vào trong phòng của mình lấy con dao bấm, đâm anh L. gây tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Nguồn: Báo Tây Ninh

Thấy em trai mình gây án, chị ruột của Mai giật lấy con dao đem cất. Biết không thoát tội, tối 9/6, Mai ra Công an huyện Tân Biên đầu thú.

Công an huyện Tân Biên chuyển giao nghi phạm cùng tang vật cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bắt Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên khi mở rộng vụ “chuyến bay giải cứu”

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, đồng thời bắt Trần Tùng (SN 1978), Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên.

Trần Tùng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Bộ Công an

Việc này căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân tại bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, được tách ra từ vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP.Hà Nội và các tỉnh.

Trong giai đoạn 1 vụ "chuyến bay giải cứu", cơ quan điều tra, truy tố cáo buộc 54 người có hành vi lợi dụng các chuyến bay đưa công dân về nước để trục lợi. Sai phạm này xảy ra tại 4 bộ, 2 tỉnh, 5 cơ quan ngoại giao.

Việc tổ chức chuyến bay combo sẽ do Văn phòng Chính phủ cùng các bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giao thông Vận tải tổ chức; còn các tỉnh, thành phụ trách cách ly công dân.

Doanh nghiệp muốn cấp phép chuyến bay combo phải xin chủ trương cách ly từ các tỉnh, thành rồi nộp tới Bộ Ngoại giao. Hồ sơ tiếp đến được tổ công tác của các bộ thẩm định, trình Văn phòng Chính phủ.

Theo kết luận điều tra ban hành ngày 3/4, việc tổ chức các chuyến bay giải cứu đã bị lợi dụng với mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân. Các bị can đã đưa - nhận hối lộ, vi phạm quy định của Nhà nước. Khi vụ án được điều tra, điều tra viên chính trong vụ còn lừa đảo, nhận tiền "chạy án".

Các sai phạm tại Bộ Quốc phòng được tách hồ sơ để cơ quan tố tụng quân đội xử lý. Tại kết luận lần này, phía An ninh điều tra đề nghị xử lý hình sự các quan chức, nhân viên của Văn phòng Chính phủ cùng 4 bộ, 2 tỉnh, thành và 5 cơ quan ngoại giao.

Tại Văn phòng Chính phủ có 4 bị can chịu cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng gần 15 tỷ đồng. Nhiều nhất là Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, nhận 4,2 tỷ đồng. Nhóm này có vi phạm trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ chuyến bay giải cứu, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp trục lợi.

Bộ Ngoại giao cũng có 5 cán bộ bị cáo buộc "Nhận hối lộ", trong đó cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng "cầm" 21,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp thân quen. Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự nhận 25,8 tỷ đồng; Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng nhận 12,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Anh, cựu Chánh văn phòng cục nhận 1,8 tỷ đồng và Lưu Tuấn Dũng, cựu Phó phòng Bảo hộ công dân, nhận 527 triệu đồng.

6 cán bộ Thanh tra Chính phủ bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật

Như Dân Việt đã thông tin: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký các quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, ông Lê Quốc Khanh - Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, ông Lê Quốc Khanh vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: QN

Ngoài ông Lê Quốc Khanh, 5 cán bộ khác của Thanh tra Chính phủ cũng bị buộc thôi việc trong đợt này gồm: Ông Nguyễn Nho Định (thanh tra viên, Cục II), ông Hoàng Văn Xuân (thanh tra viên chính, Cục II), ông Trần Văn Tuấn (thanh tra viên cao cấp, Vụ II), ông Trương Việt Hưng (thanh tra viên chính, Vụ II) và ông Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên chính, Vụ II).

Nguyên nhân 5 cán bộ trên của Thanh tra Chính phủ bị buộc thôi việc là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác quản lý Nhà nước và trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận.