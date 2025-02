Công an Hải Phòng xử lý 830 “ma men” vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ Tết

Theo Công an TP.Hải Phòng, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

Xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT trong dịp Tết. Ảnh: CAHP.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Giám đốc Công an TP, với tinh thần làm "xuyên Tết, xuyên đêm", tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn không có giờ nghỉ, ngày nghỉ; lực lượng CSGT Công an TP đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường các biện pháp công tác, chủ động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT và điều tiết hướng dẫn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung khu vực tổ chức lễ hội, các điểm văn hóa, tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí ngoài trời và một số điểm tiềm ẩn xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nên đã góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP luôn ổn định, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép và các vụ việc phức tạp khác.

Lực lượng CSGT Công an TP đã bố trí 762 lượt tổ công tác với trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát 34.047 phương tiện, lập biên bản xử lý 2.034 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt lên tới trên 6,6 tỷ đồng. Trong đó, tước giấy phép lái xe (GPLX) 69 trường hợp; trừ điểm GPLX 182 trường hợp, tạm giữ 2 ô tô, 727 môtô, và 183 xe máy điện...

Phòng CSGT cho biết, lỗi vi phạm chủ yếu gồm: 830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 343 trường hợp điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định, 109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 263 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; đón trả khách sai quy định 15 trường hợp; sai phần đường 11 trường hợp; chở quá số người quy định 3 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 10 trường hợp; không có GPLX 367 trường hợp...

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2024, số trường hợp xử lý vi phạm TTATGT giảm 846 trường hợp.