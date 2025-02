TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ đối tượng đánh người tình tử vong; phát hiện thi thể nam giới tại khu bến tàu

Bắt giữ đối tượng đánh người tình tử vong

Chiều 1/2, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông đánh người dân đến tử vong bị công an bắt giữ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h50 ngày 28/1 (tức đêm Giao thừa), đối tượng Mai Văn Thành (SN 1981, trú thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc) trở về nhà thì thấy chị Nguyễn Thị H (SN 1981) để rượu cúng ở ngoài tường rào. Thấy vậy, Thành hỏi chị H tại sao không để rượu cúng ở bàn thờ mà để ở ngoài nhà như thế.

Sau khi to tiếng, Thành đấm vào đầu chị H thì một nhóm thanh niên ngồi gần đó chạy lại can ngăn. Chị H bỏ chạy một đoạn thì ngã gục xuống đường, được người dân đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe yếu.

Đến khoảng 8h30 ngày 29/1 (mùng 1 Tết), chị H xuất hiện triệu chứng đau đầu, nôn mửa và tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, đối tượng Thành và chị H chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc vào cuộc điều tra, bắt giữ Thành về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Phát hiện thi thể nam giới tại khu bến tàu ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h15 ngày 29/1, tại khu vực bến tàu Vũ Yên, số 103 Ngô Quyền Máy Chai (Ngô Quyền, Hải Phòng), người dân phát hiện thi thể nam giới dưới nước, sát bờ bến tàu, đang trong tình trạng phân huỷ, đã bị biến dạng.

Trên người nạn nhân đeo 1 túi vải tối màu bên trong có quần áo, 1 ví (trong ví có 710.000 đồng) và 1 tảng đá nặng khoảng 7kg. Ảnh: HP.

Theo cơ quan chức năng, đặc điểm nhận dạng của nạn nhân như sau: Nam giới, cao khoảng 172cm, tạng người trung bình, cắt tóc ngắn. Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay hoạ tiết kẻ vuông nhỏ màu xanh bên ngoài, bên trong mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn màu nâu, mặc quần kaki màu xanh tím than, đeo thắt lưng màu đen, hai chân đi tất màu nâu kẻ ngang đen. Đáng chú ý trên người nạn nhân đeo 1 túi vải tối màu bên trong có quần áo, 1 ví (trong ví có 710.000 đồng) và 1 tảng đá nặng khoảng 7kg.

Theo nhận định nạn nhân tử vong được khoảng 3 ngày.

Hiện Công an Hải Phòng đang điều tra theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Trưa 1/2, qua quá trình kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông, Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 6, Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) đã phát hiện đối tượng tàng trữ chất ma túy.

Người đàn ông không vi phạm nồng độ cồn, nhưng trong túi quần có một gói giấy bạc kích thước 0,5x0,5cm, bên trong chứa chất bột nghi là ma túy. Nguồn: SKĐS

Cụ thể, khoảng 13h20 ngày 1/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT 6, Phòng CSGT Hà Nội do thiếu tá Trần Phương Tiến làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại nút giao Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác dừng xe kiểm tra một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29X3-110.xx. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, người này lập tức quay đầu xe bỏ chạy.

Nhận định có dấu hiệu bất thường, tổ công tác phối hợp triển khai chốt chặn, kịp thời dừng phương tiện, đưa người vi phạm về vị trí kiểm soát để làm rõ.

Qua kiểm tra, người đàn ông không vi phạm nồng độ cồn nhưng có biểu hiện quanh co, bất minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện trong túi quần của đối tượng có một gói giấy bạc kích thước 0,5x0,5cm, bên trong chứa chất bột nghi là ma túy .

Danh tính người vi phạm được xác định là Nguyễn Thái H. (sinh năm 1978, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đối tượng khai nhận gói giấy bạc trên chứa heroin, mang theo để sử dụng.

Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Quan Hoa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Danh tính người vi phạm được xác định là Nguyễn Thái H. (sinh năm 1978, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Nguồn: SKĐS

Vụ việc trên là kết quả của quá trình triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn Thủ đô.

Khởi tố vụ nhóm "quái xế" gây rối đường phố đêm Giao thừa

Chiều 2/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng có hành vi phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí đi trên các tuyến đường của Đà Nẵng.

Công an quận Hải Châu tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng. Nguồn: cadn.com.vn

Theo đó, vào rạng sáng 29/1 (mùng 1 Tết), Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng nhận được thông báo về việc nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường. Sau khi nhận được chỉ đạo từ Giám đốc CATP Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu đã tiến hành điều tra và truy bắt nhóm đối tượng.

Qua điều tra, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an quận Hải Châu đã xác định 12 đối tượng tham gia, gồm nhiều thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường của thành phố như Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn và Nguyễn Tri Phương. Nhóm này đã sử dụng xe máy phân khối lớn, tháo hoặc che biển số, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và cầm theo hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay, gây náo loạn trên đường phố.

Một số hung khí tang vật thu giữ được. Nguồn: cadn.com.vn

Cụ thể, vào khoảng 0h30 ngày 29/1, nhóm thanh, thiếu niên này đã di chuyển thành nhiều nhóm nhỏ, mang theo hung khí để phòng thân nếu xảy ra mâu thuẫn với các nhóm khác. Trong suốt hành trình, nhóm này còn tách thành hai nhóm và xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên khác điều khiển xe máy, rượt đuổi qua một số tuyến đường. Một số người trong nhóm sử dụng hung khí đuổi theo đánh 2 nam thanh niên, một số người khác dùng hùng khí chém vào xe Honda AirBlade màu xám bỏ lại và sau đó cả nhóm rời đi.

Công an đã thu giữ các tang vật gồm dao tự chế, ống kim loại và xe máy. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây rối và tham gia vào các cuộc ẩu đả.

Sau khi làm rõ, Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu tiến hành bắt tạm giam đối với Lê Trần Khánh Minh và Trần Siêu Anh Hiếu, Võ Hoàng Lâm, Tống Ngọc Tài, Phạm Trường Tiến, Huỳnh Đình Hưng; Trần Gia Toàn và Võ Hoàng Lâm. Ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Hưng, một số đối tượng khác chưa đủ 15 tuổi được gia đình bảo lãnh để tiếp tục phục vụ điều tra.

Ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ, 66 người thương vong vì tai nạn giao thông

Chiều 1/2 (tức ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ), Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông, trên toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 45 người.

Uỷ ban ATGT Quốc gia lấy số liệu so với ngày cùng kỳ năm 2024 giảm 21 vụ, giảm 6 người chết, giảm 20 người bị thương.

Lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 5.702 trường hợp vi phạm; phạt tiền 18 tỷ 033 triệu đồng; tạm giữ 41 xe ô tô, 2.575 xe mô tô, 38 phương tiện khác; tước 332 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 879 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.185 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.247 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 2 trường hợp; chở quá số người quy định 34 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp.

Uỷ ban ATGT Quốc gia lấy số liệu so với ngày cùng kỳ năm 2024 giảm 21 vụ, giảm 6 người chết, giảm 20 người bị thương. (Ảnh: CTV)

Đường sắt có phát hiện 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng. Đường thủy không phát hiện vi phạm.

Dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Thủ đô Hà Nội tăng cao vào những ngày 1-2/2, do đó, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội huy động 100% quân số ứng trực, triển khai các phương án điều tiết, phân luồng giao thông.

Cụ thể, lực lượng CSGT sẽ tập trung tại các tuyến trọng điểm như Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32 và các bến xe lớn, phân luồng giao thông, hạn chế xung đột phương tiện.

Vào khoảng 11h5 hôm nay, tại Km13+700 trên cao tốc theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM (đoạn thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giữa 4 ô tô con. Vụ va chạm khiến nhiều người trên xe ô tô bị choáng và trầy xước.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc bị ùn nghiêm trọng, kéo dài khoảng 8km. Đội 6, Cục CSGT, Bộ Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.