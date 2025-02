Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Nhóm đối tượng tụ tập đánh bài tại huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh).

Qua tin báo của người dân, trưa 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), Công an xã Long Thới tiến hành kiểm tra nhà ông N.V.T. (ngụ ấp Cầu Tre, xã Long Thới) đã phát hiện 5 đối tượng ngụ tại huyện Trà Cú và Tiểu Cần đang đánh bài ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ số tiền hơn 60 triệu đồng. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã rủ nhau chơi bài ăn thua bằng tiền.

Nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long).

Cùng về hành vi nói trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Bình Tân bắt quả tang nhóm 11 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở xã Tân An Thạnh.

Cơ quan công an đã tạm giữ số tiền gần 60 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan để điều tra, xử lý theo pháp luật.