Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 "quái xế" chặn đường cao tốc để đua xe

Ngày 27/4, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) cho hay, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với 5 "quái xế" gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993), Nguyễn Phú Trung (SN 1999), Trần Minh Nhật (SN 2000), Nguyễn Việt Anh (SN 1995, cùng ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Đỗ Tiến Dũng (SN 1999, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm "quái xế" bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tất cả các quyết định trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Hiện Công an TP.Thủ Đức đang điều tra mở rộng vụ án và yêu cầu những người tham gia vụ chặn đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.Thủ Đức (TP.HCM) để tổ chức đua xe vào rạng sáng 19/3 ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.



Hình ảnh hàng trăm "quái xế" chặn đường cao tốc để tổ chức đua xe.

Như đã thông tin, ngày 19/3, một đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm "quái xế" chặn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.Thủ Đức để đua xe. Sau vụ việc, Công an TP.HCM cùng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, triệu tập nhiều đối tượng trong nhóm "quái xế" lên làm việc.

Ngày 17/4 , Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đua xe trái phép" ở đường cao tốc đua xe TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.Thủ Đức thì trong chiều cùng ngày, "quái xế" lại tiếp tục chặn đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 và đường Trường Chinh, quận 12 để đua xe.



Sau đó, PC08 đã chuyển vụ việc lại cho Công an TP.Thủ Đức để thụ lý theo thẩm quyền điều tra mở rộng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Phòng PC08, Công an TP.HCM cho biết, đây là vụ án hình sự mà lần đầu tiên đơn vị khởi tố và đồng thời đã chuyển cho Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.