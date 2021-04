Khởi tố vụ "quái xế" chặn cao tốc làm đường đua: Cần hình thức xử lý nghiêm khắc

Như Dân Việt đưa tin, Công an TP.HCM phối hợp Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM tổ chức buổi cung cấp thông tin về một số vụ việc được dư luận quan tâm.



CSGT khởi tố vụ án tổ đua xe trái phép

Tại buổi họp báo, đại diện PC08 Công an TP.HCM cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép để điều tra việc hàng trăm quái xế chặn cao tốc làm đường đua, khiến người dân khiếp sợ.

Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó PC08 cho biết, hiện ở TP.HCM có khá nhiều nhóm thanh thiếu niên lập hội trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) để kêu gọi tụ tập đua xe trái phép.

Các nhóm này thường là nhóm kín và có mật khẩu để kêu gọi tụ tập từ các nhóm nhỏ và lôi kéo thêm các đối tượng tham gia giao thông trên đường.

Nhóm thanh niên tụ tập xe, chặn đoạn cao tốc để đua tốc độ. Ảnh cắt từ clip.

Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, các tuyến đường bộ có mật độ tham gia giao thông đông. Vì vậy mà các vấn đề về tai nạn, sự cố khi tham gia giao thông đường bộ diễn ra nhiều hằng ngày và ở nhiều địa phương.

Hằng năm, có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm, số người chết vì tai nạn giao thông đường bộ vẫn là một con số cao, ý thức người dân tham gia và tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, nhất là đua xe là cần thiết.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án đua xe trái phép. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 265 Bộ Luật hình sự 2015, với mức phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trong vụ việc nêu trên ai là người cầm đầu, làm rõ từng hành vi vi phạm cụ thể và sẽ có chế tài xử lý nghiêm. Nhóm tượng đua xe có thể bị xử phạt hành chính hoặc có thể là phạt tù từ 1- 5 năm.

Phòng CSGT được phép khởi tố vụ án hình sự

Trong vụ việc nêu trên, đây cũng là lần đầu tiên Phòng CSGT Công an TP.HCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép.

Luật sư Tùng cho hay, theo quy định của Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự năm 2015 thì Phòng Cảnh sát giao thông có quyền khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện dấu vết phạm tội.

Cụ thể, tại Điều 38 của luật này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của các cơ quan thuộc lực lượng Cảnh sát trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm:

Trong khi thi hành nhiệm vụ mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì Cục trưởng, Giám đốc, Trưởng phòng, Giám thị của các cơ quan Cảnh sát quy định tại khoản 6 Điều 9 của Luật này quyết định khởi tố vụ án hình sự, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Trường hợp người phạm tội trốn khỏi nơi giam, Giám thị Trại giam ra quyết định truy nã và tổ chức lực lượng truy bắt người bỏ trốn. Khoản 6 Điều 9 luật này quy định, các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gồm có Cục Quản lý xuất nhập cảnh; các cục nghiệp vụ an ninh ở Bộ Công an;

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; các phòng nghiệp vụ an ninh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh) và Đội An ninh ở Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp huyện);

Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trại giam.