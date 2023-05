Công an kiểm tra căn hộ không số phát hiện 14 thanh thiếu niên đang phê ma túy

Clip: Các đối tượng bị Công an An Giang bắt quả tang đang bay lắc tại căn nhà không số ở TP.Long Xuyên, An Giang . Clip: CACC

Chiều 28/5, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, vào khoảng 2h sáng ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP.Long Xuyên, tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ không số (trên đường số 2, Tây Sông Hậu, thuộc khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên) phát hiện hàng chục thanh thiếu niên dương tính với chất ma tuý.



Các đối tượng bị bắt quả tang đang bay lắc tại căn nhà không số ở TP.Long Xuyên, An Giang . Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong căn hộ có 14 thanh thiếu niên (trong đó có 4 nữ), có độ tuổi từ 16 đến 34 tuổi đang tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.



Lực lượng Công an thu giữ tang vật trong căn hộ gồm: 2 dĩa sứ có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy), 2 bọc nylon bên trong có chứa 4 viên nén màu xanh và 2 bọc nylon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), cùng nhiều dụng cụ âm thanh, ánh sáng sử dụng cho việc bay lắc của các đối tượng.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ trong căn hộ không số. Ảnh: Tiến Tầm

Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua test nhanh cho kết quả 14 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Được biết, căn hộ trên do Phan Thị Mỹ Linh (SN 1996), là người đứng tên thuê.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.