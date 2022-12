Công an Nghệ An phá ổ nhóm cá độ bóng đá giao dịch mùa World Cup hơn 50 tỷ đồng Nghệ An: Phá ổ nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup với giao dịch hơn 50 tỷ đồng

Mùa World cup đến, nhóm đối tượng đã tạo một đại lý tổng để tổ cá độ bóng đá, sau đó phân thành nhiều nhánh. Đường dây này đã giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Bình luận 0