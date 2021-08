Nghĩa tình cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh An Giang gửi tặng đồng bào TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai

Nông sản, thực phẩm, nhu yếu phẩm mà cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh An Giang gửi tặng nhằm góp phần chung tay chăm lo đời sống của công dân tỉnh An Giang đang sinh sống làm việc tại Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.