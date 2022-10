Công an Quảng Trị liên tục bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý vụ khai thác cát trái phép.

Chiếc tàu khai thác cát bị Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, tạm giữ để xử lý. Ảnh: C.A.T



Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 24/10, trên sông Thạch Hãn, thuộc địa phận phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ông Đinh Công Hoan (SN 1986, trú phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) đang có hành vi điều khiển tàu thuyền kim loại khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

Tại thời điểm phát hiện, ông Đinh Công Hoan không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng cát đã khai thác là 19,8 m3 cát. Đáng nói, con tàu khai thác cát trái phép này bị bắt chỉ cách điểm sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 16/10 (khiến 1 người chết, 5 nhà, hàng quán sập xuống sông Thạch Hãn) vài trăm mét.

19,8m3 cát khai thác trái phép. Ảnh: C.A.T

Trước đó, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn K (SN 1984, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) đang sử dụng thuyền nhôm khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn (khu vực cầu An Mô, thuộc xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) với khối lượng 9,8m3.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền đang khai thác cát trái phép có thêm 2 đối tượng là N.V.C, (SN 1978) và P.V.H, (SN 1984, cùng trú tại tiểu khu 2 thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong). Hai đối tượng khai nhận tham gia khai thác cát trái phép cùng với N.V.K.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đối tượng K (trái) khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn vào ngày 19/10. Ảnh: C.A.T

Được biết, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 25/10/2022, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng khai thác cát trái phép hiện nay thường lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa gió, nước sông dâng cao rồi bơm cát trực tiếp từ tàu thuyền lên ô tô để vận chuyển đi tiêu thụ nên gây nhiều khó khăn cho công tác bắt giữ và xử lý.

Hiện trường vụ sạt lở vào tối 16/10 khiến 1 người chết, 3 nhà dân và 2 hàng quán sập xuống sông Thạch Hãn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tại các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo hội đồng nhân dân các cấp, cử tri sống dọc các con sông như Thạch Hãn, Ô Lâu bức xúc cho rằng, hậu quả của việc khai thác cát sỏi trái phép là sạt lở đất, khiến cuộc sống, tính mạng nhân dân bị uy hiếp.

Mới đây, lúc 22 giờ 26 ngày 16/10, đã xảy ra sạt lở bờ sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) khiến 1 người chết, 3 nhà dân và 2 quán kinh doanh bị sập xuống sông; đồng thời ảnh hưởng đến đường Nguyễn Hoàng, có nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, hàng chục nhà dân ven sông Thạch Hãn, gần khu vực sạt lở cũng bị uy hiếp nghiêm trọng. Theo nhận định, ngoài các yếu tố do thiên tai gây ra, vụ sạt lở bờ sông Thạch Hãn nghiêm trọng đó còn do nhân tai, nghĩa là yếu tố con người, mà trực tiếp là do cát tặc.

Vì vậy, cử tri kiến nghị, để xử lý nạn cát tặc lộng hành, bên cạnh tuần tra, bắt giữ các đối tượng trực tiếp khai thác trái phép trên sông, cần phải theo dõi, xử lý nghiêm chủ bãi cát, doanh nghiệp thu mua cát trái phép. Bởi nếu không có nơi tiêu thụ sẽ không có cát tặc.