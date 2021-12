Công an ra lệnh bắt khẩn cấp cha ruột bé gái 8 tuổi nghi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong

Ngày 31/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) do có hành vi đồng phạm, giúp sức người tình của mình là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) hành hạ, bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của bé N.T.V.A. (8 tuổi).

Theo nguồn tin, hiện Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Nguyễn Kim Trung Thái sẽ bị điều tra những dấu hiệu của hành vi "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang Ảnh FBNV

Trước đó, ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc tiếp nhận bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, vợ sắp cưới của cha cháu bé) có dấu hiệu bạo hành, dẫn đến cái chết của bé. Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Dư luận hết sức phẫn nộ với hành vi tàn độc của những kẻ gây ra cái chết đau đớn của bé N.T.V.A. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tuy nhiên, đối với ông Nguyễn Trung Kim Thái, sau khi phục vụ điều tra thì được tại ngoại khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo Hội Bảo về quyền trẻ em Việt Nam, ông Thái là cha và có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho V.A., nhưng biết hành vi bạo hành của bà Trang diễn ra từ lâu mà không can thiệp, để việc bạo hành diễn ra trong thời gian dài. Ông Thái còn có hành vi bao che cho Trang khi sự việc bạo hành bị nhắc nhở và cho rằng đây chỉ là cách "dạy con"... Những hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái đã tạo điều kiện cho Trang tiếp tục bạo hành cháu V.A dẫn tới cái chết thương tâm của cháu.

Ông Thái có thể bị tội gì?

Luật sư Lê Bá Thường – Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, trách nhiệm pháp lý của ông Thái cần được đặt ra nếu ông Thái biết rõ hành vi của bà Trang bao lâu nay hành hạ, đánh đập tàn nhẫn con gái mình mà vẫn bao che, hoặc còn thông đồng, giúp sức, tạo điều kiện cho bà Trang thực hiện hành vi phạm tội. Nếu vậy, ông Thái có thể bị xử hình sự về tội "đồng phạm".

Đằng sau hình ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội là địa ngục trần gian mà cô bé 8 tuổi phải chịu đựng cho đến chết. Ảnh FBNV

"Người đồng phạm là người có hành vi tổ chức, thực hành, hoặc xúi giục, giúp sức cho người phạm tội thực hiện" - luật sư Thường nói.

Ngoài ra, theo luật sư Thương, nếu ông Thái biết rõ hành vi của bà Trang đã đánh đập, hành hạ bé V.A. từ lâu thì có thể bị xử hình sự tội "không tố giác tội phạm " với khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (Điều 390 Bộ luật hình sự 2015).



Ông Thái cũng có thể bị truy tố "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" nếu trường hợp ông Thái phát hiện hành vi của bà Trang hành hạ, đánh đập bị thương tích dẫn đến bé V.A. nguy kịch.

Với tội danh này, ông Thái có thể đối diện bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm (Điều 132 Bộ luật hình sự 2015).