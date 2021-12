Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Hội bảo vệ trẻ em đề nghị đổi tội danh “dì ghẻ” và khởi tố người cha

Trước đó, ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc tiếp nhận bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, vợ sắp cưới của bố) có dấu hiệu bạo hành, dẫn đến cái chết của bé. Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.