Công an tạm giữ nữ sinh lớp 12 để điều tra hành vi đâm nữ sinh lớp 11 tử vong

Ngày 9/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự T.T.M.T. (trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đăk Pơ - là học sinh lớp 12 Trường THCS và THPT Y Đôn thuộc huyện Đăk Pơ) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng dao đâm tử vong một nữ sinh trên địa bàn thị xã An Khê.

Theo điều tra ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, vào khoảng 14h39 phút ngày 6/3, T.T.M.T. nhắn tin cho P.N.N.H (trú tại thị xã An Khê - là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi thuộc thị xã An Khê) để hẹn gặp nhau nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Đến khoảng 20h phút cùng ngày, T. và H. rủ thêm nhóm bạn của mình đi đến điểm hẹn tại phường An Tân (thị xã An Khê). Tuy nhiên, các đối tượng lại đối sang điểm hẹn tại tổ 6 (phường An Bình, thị xã An Khê).

Tại đây, T. và H. xảy ra xô xát với nhau. Sau đó, T. đã dùng dao cất sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người H. Hậu quả, H bị thương, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê.

Sau khi gây án, T. đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.