Hai nữ sinh THPT xô xát, 1 người tử vong

Ngày 7/3, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát xảy ra tại phường An Bình (thị xã An Khê, Gia Lai) khiến 1 học sinh lớp 11 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 6/3, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên T.T.M.T. (học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ) và P.N.N.H. (học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê) hẹn gặp nhau trước Trường Mẫu giáo Sơn Ca (thuộc tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê) để giải quyết mâu thuẫn.

Ảnh minh họa.

Tại đây, T. và H. đã xảy ra xô xát. Sau đó, T. đã dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào người H. Hậu quả, H. tử vong khi đang đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Trao đổi với PV, ông Trần Công Thường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin sự việc và đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để thăm hỏi, động viên gia đình em P.N.N.H. vào tối 6/3.

Theo thầy Thường, em H. là một học sinh ngoan ngoãn, tham gia năng nổ nhiều hoạt động của trường.

"Sự việc xảy ra quá đáng tiếc. Đây là sự đau thương mất mát, to lớn không gì bù đắp được với gia đình", thầy Thường nói.