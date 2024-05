Công an Thái Bình phối hợp truy tìm nạn nhân vụ giả mạo vị trí công tác để lừa đảo

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn mới hết sức tinh vi, nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Theo đó, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố hiện nay xuất hiện một số đối tượng tự bịa đặt thông tin không đúng sự thật, giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan nhà nước với mục đích "đánh bóng", tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Minh (sinh năm 1970, nơi đăng ký HKTT: Xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; nơi ở hiện nay: Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội "Giả mạo cấp bậc, vị trí công tác" quy định tại Điều 339 và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp truy tìm bị hại trong vụ giả mạo cấp bậc, vị trí công tác mà Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Minh tự bịa đặt thông tin không đúng sự thật, giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn truy tìm những người bị hại trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã bị Trần Hữu Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Bình thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nếu có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án trên thì phối hợp cung cấp cho cơ quan công an để được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết (mọi thông tin đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Đình Khanh, số điện thoại: 0931.582.262).

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, yêu cầu đối tượng cung cấp giấy giới thiệu công tác, thẻ ngành hoặc trực tiếp liên hệ với cơ quan chủ quản để xác minh trước khi tiến hành làm việc, không để các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.