Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phối hợp điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng hành hung dã man một nam thanh niên trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa. Các đối tượng gồm: Lê Văn Định (SN 1978), Lê Văn Ba (SN 1973) ở xã Tân Phúc và Nguyễn Hoàng Dương (SN 1976) ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.



Đối tượng Lê Văn Định (x) và 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung người trên Quốc lộ 1A. Ảnh: Công anh Thanh Hoá

Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đã bàn giao 3 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trên mạng xã hội loan truyền một đoạn clip gây phẫn nộ có nội dung ghi lại cảnh hai người đàn ông (một mặc áo xanh nhạt, một mặc áo trắng) đá, đạp vào đầu vào người đang nằm quằn quại dưới đường, người này dường như bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Người đàn ông liên tục dùng chân đá vào người nạn nhân dù nạn nhân dường như đã hoàn toàn bất tỉnh. Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, người mặc áo trắng, đi giày thể thao này còn lấy mũ bảo hiểm và dùng hết sức đập thẳng vào người nạn nhân khiến nạn nhân giật lên.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21/8, trên tuyến QL1A qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Nạn nhân là anh nhân Nguyễn Danh Sơn (SN 1992) ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.