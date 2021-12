Công an tỉnh Ninh Bình có tân Phó Giám đốc

Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định và chúc mừng Trung tá Trần Xuân Phú. Ảnh: CANB

Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Trung tá Trần Xuân Phú.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Trung tá Trần Xuân Phú.



Chúc mừng Trung tá Trần Xuân Phú được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Sơn mong rằng với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn, trên cương vị mới, Trung tá Trần Xuân Phú sẽ tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng nỗ lực cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.



Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Trần Xuân Phú hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - Trung tá Trần Xuân Phú - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CANB

Trung tá Trần Xuân Phú có hơn 25 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó gần 10 năm giữ các chức vụ lãnh đạo công an cấp phòng và tương đương. Trung tá Phú được Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị ghi nhận, đánh giá cao, có nhiều thành tích trong quá trình công tác.