Chiều 23/11, lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đã thụ lý, tiếp nhận đơn tố giác của ông Lê Hồng Hữu (ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) về việc gia đình ông bị một nhóm người có hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.



Nhóm người đi cùng chị N.P.L đã xông vào nhà ông Hữu ẵm cháu bé 3 tuổi mang đi. Ảnh cắt từ clip camera giám sát gia đình ông Hữu

Theo trình báo của ông Hữu, vào khoảng 10h30 ngày 11/11, tại nhà riêng của ông Hữu (ở tổ 21, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc), có một nhóm người, trong đó có N.P.L (là con dâu cũ của ông Hữu) đi xe ô tô đến, vào nhà ẵm cháu L.N.P.K (cháu nội ông Hữu) đi.

Ông Hữu và người nhà chạy theo giành lại cháu bé thì bị nhóm người đi cùng chị L cản trở, 2 bên có xảy ra xô xát.

Sau đó, ông Hữu làm đơn tố giác chị L và những người đi cùng chị L có hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi đến Công an phường Núi Sam.

Qua thông tin xác minh ban đầu của cơ quan công an, xác định anh Lê Phạm Khoa (con trai ông Hữu) và chị N.P.L kết hôn vào năm 2019, cả hai có với nhau người con chung là cháu L.N.P.K (sinh ngày 13/7/2019).

Đến tháng 12/2021, anh Khoa và chị L ly hôn. Theo quyết định ly hôn thì chị L là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu K.

Nhưng theo trình bày của ông Hữu, từ lúc anh Khoa và chị L ly hôn, cháu K sinh sống cùng bà nội là bà Phạm Thị Tuyết ở TP.HCM. Chị L dọn đến địa chỉ khác sinh sống, 1 hoặc 2 ngày đến thăm con rồi đi chứ không trực tiếp nuôi dưỡng.

Vào ngày 20/10, bà Tuyết có nói với chị L đem cháu K về nhà ông Hữu (ở tổ 21, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) để cúng đám giỗ ông bà và hứa 4 ngày sau sẽ đem cháu K về TP.HCM. Tuy nhiên, sau 4 ngày, mà bà Tuyết chưa đem cháu K về TP.HCM, nên ngày 7/11, chị L cùng mẹ ruột đến khóm Vĩnh Đông (phường Núi Sam) nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Khi được mời làm việc, ông Hữu và bà Tuyết cam kết ngày 9/11, sẽ đem cháu K về TP.HCM giao lại cho cha mẹ ruột là anh Khoa và chị L giữ.

Nhóm người ẵm cháu bé lên ô tô mang đi. Ảnh cắt từ clip camera giám sát gia đình ông Hữu

Tuy nhiên, theo lời ông Hữu, đến thời gian hẹn, cháu K bị sốt nên không tiện đi đường, do đó bà Tuyết nhiều lần liên hệ với chị L qua số điện thoại nhưng không liên lạc được. Vì vậy, ngày 11/11, chị L cùng một nhóm người đi đến nhà ông Hữu mang cháu K đi.

"Công an phường Núi Sam đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc thụ lý, điều tra, xác minh theo quy định.

Hiện, Cơ quan điều tra đang liên lạc với phía chị L và những người đi cùng để làm việc nhưng chưa được. Trong thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ mời các đối tượng có liên quan đến làm việc để làm rõ nội dung đơn tố giác của ông Hữu, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn" - lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc cho biết.