Công an TP.HCM: Điều tra toàn diện cá nhân, tổ chức liên quan lây lan dịch Covid-19

Buổi họp báo diễn ra trưa 3/12 tại Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Bệnh nhân 1342 được xác định là F0 của 3 ca nhiễm Covid-19 khác lây lan trong cộng đồng. gồm các ca số 1347, 1348 và 1349.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết liên quan đến trường hợp lây lan Covid-19 từ bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM đã bước đầu điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra của Công an TP.HCM khởi tố vụ án ''Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người'' theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

"Khi nào khởi tố bị can, ai là bị can trong vụ án? Câu hỏi này sẽ được trả lời sau thời gian điều tra. Do một số người liên quan đang cách ly, Công an TP.HCM khi thực hiện các quy trình tố tụng cũng phải tuân thủ đúng luật phòng, chống dịch bệnh", đại tá Quang nói.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang trả lời tại họp báo.

Ông Quang cũng nói Việt Nam nói chung và TP.HCM đã rất nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, việc vi phạm của các cá nhân liên quan vụ án cho thấy sự chủ quan, thiếu ý thức, thiếu kiến thức về pháp luật đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

"Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện các thiếu sót trong công tác, quá trình cách ly, công an thành phố sẽ kiến nghị để điều chỉnh. Sau một vụ án hình sự như thế, chúng ta phải rút ra được gì để không xảy ra tình trạng tương tự", ông Quang nói.

Trước đó, nói về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức với việc để người cách ly trong khu cách ly của Vietnam Airlines tiếp cận với nhau, cũng như việc bệnh nhân 1342 tiếp xúc với người ngoài trong thời gian cách ly tại nhà để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết quá trình cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines (số 115 Hồng Hà, quận Tân Bình) là mỗi chuyến bay cách ly một khu riêng. Tuy nhiên, trong thời gian 4 ngày cách ly tại khu vực này, 2 bệnh nhân (trong đó có bệnh nhân 1342) đã vi phạm quy định và đi từ khu này qua khu kia. Đây là vi phạm quy định cách ly.

"Trong cùng một chuyến cũng không cho tiếp xúc, chứ không phải khu này đi qua khu kia", ông Bỉnh nhấn mạnh.