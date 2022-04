Công an TP.HCM mời nhiều người liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

Chiều 18/4, trao đổi với Dân Việt, bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, ngụ quận 7, TP.HCM; phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng) cho biết, bà vừa có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về nội dung liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Theo bà Hàn Ni, buổi làm việc liên quan đến đơn bà Nguyễn Phương Hằng kiện bà Hàn Ni vào khoảng cuối năm 2021. Đến nay, phía cơ quan công an đã nhiều lần mời bà Hàn Ni lên làm việc. Chiều cùng ngày, bà Hàn Ni có mặt tại cơ quan công an và tiếp tục có lịch làm việc vào thứ Tư tuần tới (27/4),

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: NVCC

Theo nguồn tin của Dân Việt, trong hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà Bùi Thanh Quỳnh Như (Quỳnh Như Vlog) - nhân vật đã cùng bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nhiều người nổi tiếng trước đây.

Bùi Thanh Quỳnh Như là chủ kênh Youtube Lang Thang Đường Phố rất thu hút người xem bởi chuyên mục về ẩm thực, nghệ thuật và các vấn đề xã hội.

Thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng "đấu tố" nhiều nhân vật nổi tiếng, Quỳnh Như phát sóng trực tiếp để ủng hộ bà Phương Hằng, "bóc phốt" nhiều nghệ sĩ. Người này cũng nhiều lần tham gia livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng và xúc phạm nhiều cá nhân khác.

Buổi phát sóng trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng có sự tham dự của Quỳnh Như. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, giữa bà Phương Hằng và YouTuber này xảy ra mâu thuẫn. Nguồn tin từ một số người nổi tiếng bị YouTuber này xúc phạm cho biết, người này đã gọi điện và đăng tải các clip để xin lỗi, mong muốn được tha thứ.

Mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.