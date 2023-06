Không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên vẫn vay được

Sáng 18/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, sinh năm: 1985; hộ chiếu số: LV4488449; nơi cư trú: căn hộ A16.15 tòa nhà Precia, số 21 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.

Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, sinh năm 1985, nơi cư trú: căn hộ A16.15 tòa nhà Precia, số 21 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC

Theo Công an TP.HCM, trang web tamo.vn và findo.vn do tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.

Đây là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn; khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng, số CMND/CCCD, số tài khoản, hình ảnh căn cước, hình ảnh chính diện của bản thân là hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay.

Khách hàng sẽ được nhận tiền vay chuyển vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: Hợp đồng cho vay cầm đồ, hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit/ Công ty Fincap và hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions.

Tất cả các hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên đều không ký kết gì trên hợp đồng. Mỗi khách hàng trong quá trình thao tác trên hệ thống vay tiền sẽ được hướng dẫn tạo 1 tài khoản trên hệ thống “tamo”, “findo”. Khách hàng có thể xem thông tin khoản vay của mình bằng cách đăng nhập trang web tamo.vn, findo.vn hoặc thông qua ứng dụng “tamo”, “findo” trên điện thoại.

Cả 3 công ty đều hoạt động chung, cùng tham gia cho vay qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn

Tại cơ quan điều tra, Aigars Plivčs khai nhận: Là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở chính tại Latvia, tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn.

Aigars Plivčs thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập 3 công ty: Công ty TNHH Sofi Solutions, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN. Các công ty này đều được Aigars Plivčs chỉ đạo để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs trưởng bộ phận của 3 công ty. Aigars Plivčs có 2% cổ phần trong Công ty Sofi Solutions.

Aigars Plivčs thừa nhận cả 3 công ty đều hoạt động chung, cùng tham gia cho vay qua 2 trang web tamo.vn, findo.vn; trong đó Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit/Fincap là đơn vị cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép; thừa nhận khi khách hàng vay qua 2 trang web trên thì công ty không có hoạt động tư vấn, cầm đồ gì; thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản vay đều cao hơn 100%/ năm nhưng vẫn đồng ý tiếp tục đứng ra tổ chức các hoạt động cho vay.

Lãi suất cho vay của các công ty này thấp nhất là 401,5%/1 năm; cao nhất là 1.379,7%/1 năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự.

Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chứng minh được qua làm việc với 29 người vay tiền là 780.517.488 đồng. Hành vi của Aigars Plivčs có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.