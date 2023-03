Theo Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), đối tượng Trương Khánh Phong (SN 2003, trú tại phường Đạo Long) trước đó đã bị công an ra quyết định truy nã. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng Phong liên tục dùng hung khí chống trả để thoát thân.

Nhóm đối tượng theo Phong đi gây rối đã bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Ninh Thuận)

Theo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 6/3, cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Văn Hải và Công an phường Mỹ Bình tuần tra để truy tìm Phong thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện thu giữ 12 cây mác, 6 dao tự chế, 2 gậy sắt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi chạy thoát, Phong đã gọi nhóm thanh niên này mang theo hung khí đi tìm lực lượng chức năng để trả thù.

Trước đó, khi lực lượng và cơ quan công công an tổ chức vây bắt đối tượng có lệnh truy nã là Trương Khánh Phong trên đường 21 Tháng 8, TP.Phan Rang - Tháp Chàm thì đối tượng Phong và một đối tượng khác (đi cùng Phong) đã dùng xe máy tông thẳng vào lực lượng công an. Riêng đối tượng Phong đã dùng dao bầu để chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Hung khí bị lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi thoát thân, đối tượng Phong tiếp tục huy động thêm đồng bọn để tìm lực lượng chức năng trả thù và một số đối tượng bị bắt như trên. Riêng đối tượng Phong và người điều khiển mô tô chở Phong đã trốn thoát.

Hiện Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục huy động lực lượng truy bắt Phong để xử lý theo quy định pháp luật.