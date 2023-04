Nghệ An: Sau sáp nhập, trụ sở hàng nghìn m2 bỏ không giữa trung tâm thành Vinh

Năm 2019, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An chính thức biên chế về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An khi đơn vị này được thành lập. Kể từ đó, trụ sở làm việc của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS rơi vào cảnh "cửa đóng then cài".



Sau khi sáp nhập, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh bỏ hoang, không sử dụng suốt nhiều năm qua.

Trụ sở làm việc của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS nằm ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An rộng hàng nghìn m2. Dãy nhà làm việc chính cao 3 tầng, tổng cộng hơn 50 phòng làm việc. Do bỏ hoang lâu năm, một số hạng mục đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp; bên trong, phòng làm việc, nhiều đồ vật bị vứt bỏ ngổn ngang, trần nhà đã bị bong tróc loang lổ.

Dãy nhà làm việc chính của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cao 3 tầng, tổng cộng hơn 50 phòng làm việc, sau nhiều năm bỏ không đã bắt đầu xuống cấp.



"Trụ sở rất khang trang, đẹp và rộng như vậy nhưng không hiểu sao mấy năm nay họ không dùng, để không phí quá", anh T, sống cạnh dự án này nói.

Trong thời gian chờ đợi, Sở Tài chính Nghệ An phải thuê 2 bảo vệ thay phiên nhau túc trực ở trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS bảo vệ tài sản. Một cán bộ Sở Tài chính Nghệ An cho biết, trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đang chờ sắp xếp, bố trí để tái sử dụng (?).

Phía trong khuôn viên trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cỏ dại mọc um tùm, khung cảnh hoang tàn.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng trăm cơ sở cơ quan hành chính công lập, trụ sở làm việc, nhà văn hoá, hội quán… dôi dư sau khi sáp nhập.



Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản giao các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện thực hiện rà soát, đánh giá, chủ động báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi gửi UBND tỉnh để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính.

Một số vị trí phía trong trụ sở này nhếch nhác với rác, lá cây.

Ông Nguyễn Trung Long - Trưởng phòng quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Nghệ An cho biết, sắp tới, trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS sẽ được chuyển giao cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An sử dụng tạm trong thời gian đơn vị này xây trụ sở mới.

Cũng theo Trưởng phòng quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Nghệ An, hiện đơn vị này đang tổng hợp, tiếp nhận hồ sơ xử lý tài sản sau sáp nhập từ các địa phương báo cáo gửi về. Có nhiều phương án xử lý những trụ sở dôi dư này. Trong đó, phần lớn sẽ được giữ lại tiếp tục sử dụng, điều chuyển cho các cơ quan khác sử dụng. Tuy nhiên, khó nhất là xử lý những trụ sở xã dôi dư sau sáp nhập, nhất là những trụ sở ở khu vực miền núi.