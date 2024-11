Hơn 3.000 mô hình, CLB nông dân ở Nghệ An tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nông dân Nghệ An đóng góp tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, đường biên giới đất liền dài, dân số đông; có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống (Kinh, Thái, Thổ, Khơ mú, Ơ Đu, HMông); có 2 tôn giáo chính (Thiên chúa giáo và Phật giáo).

Trong nhiều năm qua, Nghệ An được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; là vùng chiến lược chống phá của các tổ chức phản động và là trọng điểm phức tạp về ma tuý, tội phạm hình sự; an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp.

Nhờ làm tốt công tác đảm bảo ANTT, người dân xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên yên tâm phát triển sản xuất. Trong ảnh: Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất ấn tượng với mô hình phát triển kinh tế của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ng.T



Nhận thức được trách nhiệm của mình đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm giáo dục, động viên hội viên nông dân phát huy tinh thần làm chủ, tích cực, chủ động tham gia thực hiện tốt các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trọng tâm là các nội dung sau:

Theo đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác trước các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất ổn định.

Vận động hội viên tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn dân cư; định hướng hội viên không nghe, không làm theo xúi dục, kích động của kẻ xấu...

Thời gian qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức được hơn 10.112 buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 438.856 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; tổ chức biên soạn, in ấn và phát hơn 100.000 tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống tội phạm; đăng tải trên 6.000 tin, bài viết trên website, facebook, bản tin Tiếng nói nhà nông của Hội Nông dân tỉnh; tổ chức được 330 lớp tập huấn, truyền thông, hội thi, tọa đàm về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông,… cho 20.162 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

Hội Nông dân cơ sở đã phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, duy trì 3.799 hòm thư tố giác tội phạm và thiết lập nhiều đường dây nóng tại cộng đồng, dân cư. Hội viên nông dân tỉnh Nghệ An đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 20.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hơn 1.760 vụ việc vi phạm pháp luật; cảm hóa, giáo dục được 1.128 người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tham gia hòa giải và giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân hơn 5.365 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, vay nợ, mâu thuẫn cá nhân.... Đồng thời, hỗ trợ cho trên 1.000 hộ hội viên nông dân có người phạm tội đã chấp hành án xong trở về địa phương được vay vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn khoa học kỹ thuật, học nghề, giới thiệu có việc làm ổn định; vận động 3.760 lượt đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tập trung; quản lý, giáo dục, giúp đỡ 3.157 người hoàn thành chấp hành án, hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Các cấp Hội đã tích cực tham gia, phối hợp các ban, ngành vận động người dân tham gia giải quyết các vụ việc nổi lên trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền vạch trần những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lợi dụng vấn đề tôn giáo, miền núi, dân tộc.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hội Nông dân một số huyện tổ chức các hội nghị, cuộc họp phản đối hoạt động chống phá chính quyền, phỉ báng lịch sử của một số phần tử phản động.

Điển hình như: "Tuyên truyền vận động phòng chống chống di dịch cư tại huyện Kỳ Sơn", "Tuyên truyền phòng chống mua bán người tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương"...; phối hợp, hướng dẫn, tham gia tổ chức tốt công tác tuyên truyền góp phần giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp trong nội bộ nhân dân ở thành phố Vinh; lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động nhân dân gây mất ổn định ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc….

Công an xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bám địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 460 Ban Chỉ đạo tự quản, 3.799 ban tự quản và 27.433 tổ tự quản về ANTT, 326 tổ bảo vệ dân phố; xây dựng và duy trì 3.088 mô hình, câu lạc bộ nông dân tham gia phòng chống tội phạm. Điển hình như: "Nông dân tự quản về an ninh trật tự", "Nông dân bảo vệ an ninh cột mốc đường biên", "Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới", "Nông dân với pháp luật", "Nông dân với an toàn giao thông", "An toàn nghề cá vì bình yên biển đảo", "Chi hội nông dân không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội","Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý", "Xã sạch về ma túy", "Giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Phòng, chống di cư tự do"…

4 bài học kinh nghiệm của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng để đạt được thành tích nêu trên chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

Một là, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ động phối hợp giữa tổ chức Hội với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành trong công tác vận động nông dân giữ gìn an ninh trật tự, phát huy trách nhiệm và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, thực sự xem việc nâng cao chất lượng phong trào là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống Hội.

Hai là, thường xuyên đổi mới và nâng cao phương pháp tuyên truyền, gắn với giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, định hướng cho cán bộ, hội viên nông dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm, cảnh giác với thông tin xấu, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhờ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nông dân tỉnh Nghệ An yên tâm phát triển sản xuất.

Ba là, tổ chức Hội Nông dân phải thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân và giữa nhân dân với nhau luôn có sự đoàn kết, gắn bó trong đấu tranh, phòng chống và tố giác tội phạm. Muốn duy trì và phát triển các nội dung phối hợp, công tác xây dựng phong trào, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thì phải từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và hoạt động có hiệu quả.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các ngành trong công tác phát động phong trào, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh và tố giác tội phạm.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh lực lượng chức năng, với vai trò, trách nhiệm của mình, tổ chức Hội cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động, các phong trào để thông qua đó giáo dục, động viên, tập hợp nông dân tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả phong rào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó cần nhấn mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Hội nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về truyền thống yêu nước cách mạng của nhân dân ta, về chủ trương của Đảng, chính về pháp luật của nhà nước, tình hình nhiệm vụ của đất nước; giáo dục tinh thần cảnh giác trước âm mưu phá hoại trên nhiều mặt của các thế lực thù địch, phản động.

Trong thời gian tới, Hội cần quan tâm nhiều hơn đến hội viên, nông dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và nên phát động trong toàn Hội có hình thức giúp đỡ cụ thể, thiết thực động viên ngư dân tích cực bám biển sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.