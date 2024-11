Nghệ An: Tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hộ nghèo có vốn làm ăn, vươn lên khá giá

22 chương trình tín dụng, kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách

Năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An ghi nhận sự tăng trưởng nhanh nguồn vốn và dư nợ, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, tập trung triển khai tốt các chương trình tín dụng.

Tổng nguồn vốn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đến ngày 31/10 đạt 13.448 tỷ đồng, tăng 787 tỷ đồng so với đầu năm. Ảnh: S.L

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Sơn Lam – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: "Hiện, tổng nguồn vốn đến ngày 31/10 đạt 13.448 tỷ đồng, tăng 787 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn Trung ương 13.022 tỷ đồng chiếm 96,83% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương 426 tỷ đồng, chiếm 3,17% tổng nguồn vốn".

"Doanh số cho vay lũy kế đến 31/10 đạt 3.584 tỷ đồng với 60.765 khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ lũy kế đạt 2.800 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/10 đạt 13.433 tỷ đồng, tăng 783 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 6,19%. Trong đó, tổng dư nợ dư nợ 5 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là 1.104 tỷ đồng với 18.819 khách hàng còn dư nợ. Đây là những con số phản ánh hoạt động hiệu quả của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An trong năm 2024", Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An thông tin thêm.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đang triển khai 22 chương trình tín dụng. Trong đó tập trung vào hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, tạo công ăn việc làm, nhà ở xã hội... Ảnh: S.L

Trong 22 chương trình tín dụng chi nhánh đang triển khai, dư nợ tập trung chủ yếu vào một số chương trình tín dụng như: Hộ cận nghèo 3.512 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 26,1%; Hộ mới thoát nghèo 2.359 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 17,6%; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.902 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 14,2%; Hộ nghèo 1.742 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13%; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 1.357 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 10,1%; Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 1.014 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,5%; Nhà ở xã hội 470 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,5%...

Nâng cao năng lực Tổ tiết kiệm và vay vốn, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay

Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An luôn chú trọng công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tổ vay vốn. Trong năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và cấp huyện đã phối hợp tập huấn cho 12.396 ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nội dung tập huấn tập trung vào việc đưa ra các tồn tại tại hạn chế và giải pháp khắc phục trong quá trình hoạt động của tổ, triển khai các chương trình tín dụng chính sách mới, cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.

Nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng. Từ đó, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn. Ảnh: S.L

Đồng thời, đơn vị cũng tập trung số hóa trong hoạt động của tổ vay vốn. Đến 31/10 đã có 1.793 tổ thực hiện giao dịch thu lãi, thu tiết kiệm qua App quản lý tín dụng chính sách, chiếm tỷ lệ 29,3%. Dự kiến đến hết ngày 31/12/2024, có trên 90% tổ thực hiện giao dịch qua App quản lý tín dụng chính sách.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An luôn được đánh giá cao trong công tác quản lý hoạt động ủy thác và nâng cao chất lượng ủy nhiệm. Ngân hàng thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội để nắm bắt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nhận ủy thác. Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn của hội đoàn thể cấp xã, phối hợp tuyên truyền và xử lý kịp thời vướng mắc đối với cơ sở.

Chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được nâng lên. Kết quả huy động tiền gửi tổ viên tăng trưởng ổn định theo hướng bền vững, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền thường xuyên đạt cao.

Hiệu quả của các tổ Tiết kiệm và vay vốn không ngừng được nâng cao. Ảnh: S.L

Nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Vì thế, hiệu quả nguồn vốn được nâng cao. Đặc biệt, với những đối tượng chính sách. Hộ khó khăn về nhà ở được tiếp cận nhanh với nguồn vốn để xóa nhà tạm có nơi an cư lạc nghiệp. Học sinh, sinh viên nhờ nguồn vốn của ngân hàng cũng có thể yên tâm học tập hướng tới tương lai.

Nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã giúp cho nhiều lao động trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định. Nguồn vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn cũng là động lực chính giúp người dân vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế. Nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giúp cho nhiều hộ gia đình được sử dụng nước sạch, từ đó hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Không ít những gia đình vươn lên làm giàu trở thành điển hình kinh tế tại địa phương nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội.

Cùng với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An cũng được ghi nhận, đánh giá cao trong việc tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Sơn Lam – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng, phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất.