Hội Nông dân Nghệ An ký kết hợp tác với Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh

Hội nghị do ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và ông Trương Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An chủ trì.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh vai trò quan trọng của chương trình hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Tổng công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An. Ảnh: N.T

Trong năm 2024, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An cho nông dân vay là 14.607 tấn phân bón, tăng so với năm 2023 là 935 tấn, đạt 101.44 % kế hoạch chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An giao năm 2024. Giá trị ủy thác vay phân bón hỗ trợ nông dân đạt hơn 126 tỷ đồng. Các huyện phối hợp triển khai tốt và đạt số lượng vụ lớn như: Thanh Chương, Tân Kỳ, Đô Lương, Nam Đàn…

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An giúp nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Qua đó, thu hút nông dân tích cực tham gia vào tổ chức hội, góp phần xây dựng các cơ sở tổ chức hội vững mạnh hơn.

Ông Trương Văn Hùng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An mong muốn thời gian tới hai bên sẽ triển khai thêm nhiều lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ bà con nông dân một cách hiệu quả nhất. Ảnh: N.T

Để tiếp tục phát huy kết quả phối hợp về cho vay phân bón hỗ trợ nông dân sản xuất, Hội Nông dân tỉnh và Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp đã ký kết hợp đồng phối hợp hoạt động giai đoạn 2024 đến 2028. Phối hợp xây dựng và giao chỉ tiêu thực hiện năm 2025 cho các Hội Nông dân huyện, thành, thị và các Công ty Vật tư nông nghiệp huyện. Đồng thời, hội nghị nhằm rà soát nhu cầu diện tích sản xuất các loại cây trồng, nhu cầu phân bón của từng đối tượng cây trồng để xây dựng kế hoạch triển khai đăng ký nhu cầu phân bón ngay từ đầu vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và ông Trương Văn Hiền - Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: N.T

Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân bón, giống. Hàng năm hỗ trợ Hội Nông dân xây dựng 3 đến 5 mô hình khảo nghiệm về gieo trồng giống mới, bón phân có hàm lượng cao để đối chứng khẳng định năng suất, chất lượng các loại giống, phân bón.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An cho biết: "Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An là đơn vị duy nhất ký kết phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An triển khai cung ứng dịch vụ vay phân bón trả chậm cho bà con nông dân. Trong thời gian tới, ngoài cung ứng phân bón, công ty mong muốn hợp tác cùng hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp sạch, trồng rừng và các lĩnh vực khác nhằm tạo ra chuỗi liên kết khép kín, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp, giúp người nông dân tăng thêm thu nhập".

Đại diện Hội Nông dân các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: N.T

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An ký thỏa thuận hợp tác "Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2025 đến 2030".

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm, lựa chọn các ý tưởng nông dân khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ thực hiện các dự án nông dân khởi nghiệp, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Các đơn vị có thành tích tốt trong công tác phối hợp cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân được khen thưởng. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An khen thưởng cho đơn vị Tân Kỳ đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân; 4 đơn vị đạt loại tốt: Thanh Chương, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên.