Trưa 1/5, Lật mặt 6 – Tấm vé định mệnh cán mốc 100 tỷ đồng sau khoảng 3,5 ngày công chiếu. Bộ phim của Lý Hải đã trở thành một trong những tác phẩm đạt 100 tỷ đồng sớm nhất của phòng vé Việt. Trước đó, phim của Trấn Thành là Nhà bà Nữ cũng đạt thành tích này với thời gian tương tự.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, "Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh" tính đến 15h ngày 2/5 đạt hơn 127 tỷ đồng Ảnh: NSX

Công chiếu chính thức từ 28/4, nếu tính cả những suất chiếu sớm, phim của Lý Hải đang có doanh thu trung bình rơi vào khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Theo đại diện nhà phát hành, hiện phim của Lý Hải đang bán vé tốt ngoài rạp. Ở một số nơi như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, thậm chí khu vực miền Tây, các cụm rạp phải mở thêm suất chiếu bổ sung do nhu cầu xem phim cao của khán giả.

Series phim Lật mặt của Lý Hải từ lâu đã trở thành một trong những series phim Việt tạo hiệu ứng hấp dẫn và kịch tính với khán giả nhiều độ tuổi, thu về từ 70 tỷ đồng đến 157 tỷ đồng. Trải qua 6 mùa phim Lật mặt, Lý Hải chắc hẳn đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong việc làm phim từ việc lựa chọn thể loại, chủ đề, chọn diễn viên, dàn cảnh hay chọn thời điểm ra rạp cũng như các hoạt động đồng hành cùng phim khi chiếu rạp. Dù là một đạo diễn không qua trường lớp, nhưng có thể thấy cách làm phim của Lý Hải rất khoa học, thực tế và tuân thủ các quy tắc của phim điện ảnh.

Lý Hải lựa chọn đề tài ăn khách cho Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh

Đề tài "trúng số" không hiếm gặp trong các bộ phim điện ảnh trên thế giới. Có thể kể đến các phim như: It could happen to you (1994) với diễn xuất của diễn viên nổi tiếng Nicolas Cage vai viên cảnh sát trúng số Charlie Lang, Waking Ned (1998), Lotto Land (1995), Lucky Numbers (2000), Lottery Ticket (2010), Slumdog Millionaire (2009) (tựa Việt là Triệu phú khu ổ chuột), Triệu phú khu ổ chuột đã đem về cho đạo diễn người Anh Danny Boyle 8 giải Oscar danh giá và trở thành hiện tượng trên toàn thế giới. Bỗng dưng trúng số (2022) ... Bỗng dưng trúng số mới đây cũng là phim Hàn làm mưa làm gió tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Bỗng dưng trúng số là phim Hàn đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay với hơn 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.

It could happen to you (1994) với diễn xuất của diễn viên nổi tiếng Nicolas Cage vai viên cảnh sát trúng số Charlie Lang. Ảnh: NSX

Đề tài "trúng số" là một đề tài hấp dẫn với một tình huống hiếm gặp trong cuộc sống khiến khán giả tò mò, có sẵn tâm thế hào hứng đón nhận. Thêm vào đó, câu chuyện cũng dễ dàng đi theo nhiều hướng khác nhau tùy thuộc vào ý đồ của các nhà làm phim với các thể loại đa dạng, từ hành động, hài hay tâm lý... Lý Hải đã lựa chọn một đề tài rất dễ dàng thu hút chú ý của người xem với rất nhiều bài học về sự thành công của những người đi trước.

Tiếp đó Lý Hải chú trọng việc lựa chọn thể loại phim. Thể loại phim cũng gắn liền với phong cách cá nhân của Lý Hải và nội dung anh muốn chuyển tải qua phim của mình. Các phim của Lý Hải thường chọn là hành động hài, đây là thế mạnh của Lý Hải cũng như dễ dàng tiếp cận với khán giả Việt Nam.

Lý Hải trung thành với thể loại hành động hài. Ảnh: NSX

Chia sẻ với Dân Việt về việc làm phim, Lý Hải từng cho biết: "Tôi chưa bao giờ cho rằng mình đạt được thành công hay đặt cột mốc gì. Bản thân tôi luôn tự thấy mình còn nhiều thứ phải học hỏi nhiều từ tiền bối đi trước, học từ các bạn trẻ vì các bạn bây giờ rất giàu sức sáng tạo. Ngày nào trước khi ngủ, tôi cũng xem phim nước ngoài để học hỏi kịch bản, xem cách quay của họ mới lạ ra sao, tôi luôn chú ý những cách xử lý góc máy để làm sao có những sự sáng tạo mới mẻ nhất khi bắt tay vào làm phim.

Tôi chưa bao giờ bằng lòng với chính mình. Sự học hỏi là chưa bao giờ thừa trong suy nghĩ của mình để làm sao sản phẩm mình tốt nhất, không dẫm chân tại chỗ. Tôi vui vì được khen phần 5 hơn phần 4, đó là một minh chứng cho việc tôi đã tiến bộ không ngừng. Khi bắt đầu thực hiện một phim mới, điều đầu tiên tôi chọn là thể loại, vì thể loại phim hành động là điều mà tôi yêu thích nhất".

Lựa chọn nội dung gia đình cũng là một trong những yếu tố dẫn đến thành công của series phim Lý Hải. Công thức này cũng được thấy trong các phim thành công của Việt Nam gần đây như Bố già và Nhà bà Nữ. Mặc dù có nhiều nội dung ăn khách khác có thể khiến phim Việt có doanh thu cao nhưng nội dung về gia đình gần đây vẫn là một lựa chọn số 1 cho các nhà làm phim. Điều này có thể thấy ở Con Nhót mót chồng – bộ phim ra mắt cùng thời điểm Lật mặt 6.

"Tôi luôn đau đáu muốn truyền tải nội dung tình cảm gia đình. Quan điểm của tôi là dù bạn là ai, làm nghề gì, giàu hay nghèo thì yếu tố gia đình là điều rất quan trọng, là bản chất cốt lõi, là nơi nương náu để quay về" – Lý Hải bày tỏ với Dân Việt lý do anh luôn chọn nội dung gia đình cho các series Lật mặt của mình.

Sự chỉn chu của Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh

Lý Hải luôn chú trọng câu chuyện gia đình. Ảnh: NSX

Có thể thấy các diễn viên chính trong seri Lật mặt hay Lật mặt 6 của Lý Hải đều là các diễn viên có thực lực, dù là diễn viên đã có tiếng hay diễn viên trẻ chưa nổi tiếng. Ở phần 6, ngoài các diễn viên rất nổi trong giới phim ảnh Việt là: Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc còn có một số diễn viên trẻ là Trần Kim Hải, Hoàng Phi ...

Lựa chọn diễn viên là một khâu vô cùng quan trọng trong một bộ phim. Có thể nói đây là khâu quyết định phần lớn thành công hay thất bại của một tác phẩm điện ảnh. Diễn viên chính là trái tim của bộ phim, chọn đúng người, bộ phim đã nắm chắc phần thắng. Với Lý Hải, anh đã cho thấy con mắt tinh tường của mình mỗi khi lựa chọn một diễn viên vào vai trong phim của mình. Anh chú trọng đến toàn bộ dàn cast chứ không chỉ diễn viên chính, và anh cũng không làm việc dựa trên sự quen biết, cả nể hay chọn những người thân quen với mình.

Với Lật mặt 6, nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc - thủ vai Liên trong phim cho biết, dù là diễn viên lâu năm nhưng cô vẫn phải casting như bình thường. Chia sẻ về việc casting, Minh Hà – nhà sản xuất Lật mặt 6 cho PV Dân Việt biết Lý Hải đã không ăn uống 18 tiếng liên tục để casting: "Số lượng các bạn đến casting vô cùng đông, điều này cũng khiến cho chúng tôi rất áp lực và mất nhiều thời gian. Bởi, ngoài việc để các bạn diễn thử, chúng tôi cũng phải dành thời gian để góp ý và chia sẻ.

Để đi tới vòng casting trực tiếp, các bạn cũng đã trải qua rất nhiều vòng loại. Vì vậy chúng tôi cũng chẳng có thời gian ăn uống.

Anh Hải xuất thân từ hai bàn tay trắng, nên anh hiểu khó khăn của những diễn viên trẻ trên con đường tìm kiếm cơ hội của mình. Khi casting nhân vật, diễn tốt là một chuyện nhưng người diễn viên có hợp vai và đúng hình tượng hay không là một chuyện khác. Có những bạn kinh nghiệm chưa nhiều nhưng do ngoại hình hay giọng nói hợp vai, cũng đều có cơ hội. Chúng tôi thậm chí còn mở vòng casting online, chọn những bạn không chuyên".

"Bản thân tôi nghĩ rằng, nếu chỉ chọn những gương mặt "bảo chứng phòng vé" mà không tạo điều kiện cho các bạn trẻ thể hiện mình, điện ảnh Việt sẽ rơi vào tình trạng thiếu diễn viên, thiếu những gương mặt mới" – Minh Hà cho biết.

Lý Hải chỉn chu tuyển chọn diễn viên. Ảnh: NSX

Có thể thấy, Lý Hải rất chú trọng đến việc chọn được một gương mặt hợp vai, bất kể đó là gương mặt quen hay lạ. Anh sẵn sàng bỏ rất nhiều thời gian, công sức để "đãi cát tìm vàng", tìm ra những gương mặt thật "trúng" vai cho phim của mình. Và kết quả cho thấy rõ, diễn xuất của các diễn viên trong phim của Lý Hải cho dù nhân vật được xây dựng như thế nào thì các diễn viên đảm nhận vai đó đều hoàn thành tròn vai, ra chất của nhân vật.

Ngoài ra, Lý Hải còn là đạo diễn "chịu chơi" nhất Việt Nam khi cho xây dựng những bối cảnh y như thật với rất nhiều tiền bạc và công sức. Anh xây dựng làng chiếu Định Yên, tái hiện phiên chợ chiếu ngày - đêm với quy mô còn hoành tráng hơn cả thời làng chiếu khi còn hưng thịnh. Hay anh xây khu nhà trọ khiến người dân tưởng thật vào hỏi thuê phòng, hoặc thuê những thợ đào mộ chuyên nghiệp để tạo dựng cảnh đào mộ trong phim Lật mặt 6...

Bộ phim phục dựng làng chiếu Định Yên. Ảnh: NSX

Điều này chứng tỏ độ nghiêm túc của Lý Hải khi cố gắng tạo dựng được những cảnh huống với độ chân thật, đáng tin đến mức tuyệt đối cho phim của mình. Với vấn đề kinh phí, đây không phải là một điều dễ dàng trong nền điện ảnh Việt Nam. Rất hiếm đạo diễn Việt làm được điều này.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, cha đẻ của bộ phim Tro tàn rực rỡ vừa giành nhiều giải thưởng quốc tế vừa qua cũng phải sử dụng rất nhiều cảnh đốt nhà trong phim của mình đã bày tỏ sự mến mộ với Lý Hải – một đạo diễn "chịu chơi" khi có mặt tại buổi ra mắt Lật mặt 6 tại Hà Nội.

Mặc dù chưa từng cho biết con số cụ thể, nhưng chia sẻ về kinh phí đầu tư làm phim, Lý Hải từng cho PV Dân Việt biết: "Thật ra, chúng tôi đầu tư phim ngày càng chất lượng đẩy tầm phim lên đều nằm trong mức kinh phí an toàn. Theo tôi, đầu tư an toàn 25 tỷ đồng chứ hơn nữa là lo! Thực ra, đầu tư phim điện ảnh không dễ thắng".

Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh chọn thời điểm ra mắt và tích cực đi cinetour

Lật mặt 6 ra mắt dịp lễ lớn trong năm, dịp lễ dài thứ 2 sau Tết Nguyên đán. Đây là một lựa chọn tốt mà ai cũng dễ dàng nhìn ra. Nhưng có một điểm nữa là mà ít đoàn phim của Việt Nam có thể làm được, đó là đi cinetour. Kể từ trước ngày ra mắt chính thức Lật mặt 6, toàn bộ ê-kíp diễn viên chính của Lật mặt tích cực đi cinetour tại rất nhiều các tỉnh thành.

Đây cũng là một lý do mà khán giả háo hức ra rạp xem phim của Lý Hải. Có cơ hội giao lưu với các diễn viên điện ảnh không phải là cơ hội dễ có trong cuộc sống đời thường của khán giả. Ê-kíp của Lý Hải luôn được chào đón nồng nhiệt khi xuất hiện và không khí đó được livestream trên các kênh thông tin của Lật mặt. Trước đó, phần 5 của Lật mặt, diễn viên chính Võ Thành Tâm cũng đã trở về Việt Nam một thời gian dài trong khi phim công chiếu để đi cinertour mặc dù anh đang sinh sống tại Mỹ.

Dàn diễn viên chính của Lật mặt 6 rất đông đảo, ngoài 6 nam chính còn có các diễn viên khác nhưng họ đã có mặt tại rất nhiều nơi để giao lưu với khán giả. Thường thì các hoạt động cinetour rất khó giữ được dài ngày do lịch làm việc của các nghệ sĩ nhưng có thể thấy "uy tín" của Lý Hải đã giữ chân được các nghệ sĩ như thế nào khi kéo theo được dàn diễn viên đi cinetour.

Ê-kíp him Lật mặt chăm chỉ đi cinetour khắp các tình thành. Ảnh: NSX

Đại diện Lật mặt 6 cho PV Dân Việt biết: "Ê-kíp bắt đầu đi cinetour từ ngày 27/4 tại Hà Nội, ngày 28 và 29/4 tại TP. HCM, ngày 30/4 tại Đồng Nai, Bình Dương ngày 1/5 và ngày 2/5, quay lại TP. HCM và các tỉnh miền Tây vào ngày 3 - 5/5, 6/5 tại Vũng Tàu và sẽ vẫn còn tiếp tục đi tiếp.

Lý Hải cũng cho biết, thời gian phim công chiếu, anh và cùng ê-kíp chỉ tập trung làm sao để phim ra mắt được đông đảo công chúng được thuận lợi nên không hề biết những thứ diễn ra ở ngoài. Đến ngày phim có buổi ra mắt ở Hà Nội, anh chỉ ngủ được 3 tiếng, thậm chí còn không ăn gì.

Mặc dù nếu nhìn từ góc độ chuyên môn, seri Lật mặt hay Lật mặt 6 không phải là phim xuất sắc ở góc độ nghệ thuật. Cách xây dựng tính cách nhân vật, đường dây cốt truyện còn nhiều lỗ hổng, dẫn đến các tình tiết, diễn biến có chỗ vội vàng, vô lý, đẩy tới quá nhanh theo ý đồ đạo diễn mà không có sự đào sâu, chuyển biến.

Nói về các lỗi của Lật mặt 6 – Tấm vé định mệnh nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm bày tỏ: "Dĩ nhiên, phần này cũng gặp khá nhiều lỗi về logic phát triển tâm lý nhân vật. Tôi có cảm giác Lý Hải muốn đào sâu hơn để lý giải dưới góc độ psychological thriller (tâm lý giật gân – PV) nhưng có vẻ anh chưa đủ sức nên để lộ nhiều điểm "hở sườn" về kịch bản, khiến lắm lúc bộ phim như kẻ say đi... cầu khỉ, chênh vênh suýt đổ mấy lần. Tôi ngồi xem phim trong trạng thái hồi hộp vì cái... mood (tâm trạng – PV) nó "rớt ngang" mấy lần vì hai cú twist (ngoặt – PV) tung ra thì... fail (đổ - PV) cả hai. Thế mà bằng cách nào đó, bộ phim lại kéo mood tôi đi lên với đoạn kết có vẻ ổn thỏa.

Bỏ qua những điểm hạn chế nói trên, Lật mặt 6 – Tấm vé định mệnh tiếp tục cho thấy sở trường chưa có dấu hiệu cạn của Lý Hải: năng lượng. Và vì nguồn năng lượng đó, anh lại kéo khán giả bước vào một cuộc hành trình test (thử) nhân phẩm của tình bạn, của con người. Dường như anh muốn gieo một thứ gì đó đáng để suy ngẫm hơn là để giải trí với nhiều tiếng cười khá chua chát".

Chia sẻ với Dân Việt, Võ Thanh Hòa – đạo diễn được mệnh danh "đạo diễn trăm tỷ" với các phim Chìa khóa trăm tỷ, Nghề siêu dễ, Siêu lừa gặp siêu lầy cho biết: "Lật mặt 6 – Tấm vé định mệnh là phần phim mà tôi ấn tượng nhất trong cả 6 phần của loạt phim Lật mặt. Lý do là plot twist (cú ngoặt – PV) bất ngờ nhất, set design (thiết kết bối cảnh – PV) tốt nhất, dựng phim tốt nhất, drama (chất kịch tính – PV) tốt nhất, nhiều tuyến nhân vật nhất. Phim là một câu chuyện về tình bạn, lòng người và những sự bất ngờ! Tôi chơi với bạn hết mình, bạn chơi với tôi ... hết hồn. Với thương hiệu của Lật mặt và sự tử tế của anh Lý Hải thì chắc chắn bộ phim sẽ được khán giả đón nhận rất nhiều".