Hoàng Phượng: "Ám ảnh nhất khi thấy đồng đội mất ngay trước mắt mình"

Bình minh đỏ do đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân và đạo diễn Trần Chí Thành thực hiện, được sản xuất bởi Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam. Phim có bối cảnh sau Tết Mậu Thân 1968, chiến sự ngày càng khẩn trương, ác liệt. Nhu cầu cung cấp nhân lực, vật lực cho chiến trường miền Nam trở nên cấp bách.

Chuyện phim xoay quanh 4 nhân vật Châu, Hân, Sa, Thương là những cô gái còn rất trẻ được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sỹ từ các chiến trường về hậu phương.

Xin chào Hoàng Phượng! Cơ duyên nào đưa Hoàng Phượng đến với vai Hân trong Bình minh đỏ?

- Sau khi tôi đạt giải thưởng diễn viên quốc tế xuất sắc tại LHP Paris 2021, cơ hội đến với các vai diễn nhiều hơn. Gương mặt của tôi được các đạo diễn nhận xét là đậm chất Á Đông nên khá hợp vào các vai phụ nữ xưa. Do vậy tôi đã được đạo diễn Nguyễn Thanh Vân để ý và mời đến casting. Nhận thấy phù hợp với vai Hân - vai chị cả trong phim cả về tính cách và ngoại hình nên đạo diễn đã chọn tôi cho vai diễn này.

Điểm tương đồng của bạn với nhân vật Hân trong phim?

- Hân là 1 người con gái can trường, tôi lại là 1 người phụ nữ có tính cách khá mạnh mẽ và quyết đoán. Cô ấy dịu dàng khi đối xử với các em và đồng đội, nhưng khi cần thiết cô ấy luôn cứng rắn. Đó là những điểm cũng khá giống với tôi ngoài đời.

Đảm nhận vai diễn mang tính lịch sử, Hoàng Phượng có áp lực gì?

- Có chút áp lực nhưng không quá nhiều. Tôi đến với tất cả các vai diễn như một cơ duyên, đạo diễn thấy ở tôi nét diễn cùng cảm xúc tự nhiên và đó cũng là điểm đặc biệt trong lối diễn của tôi. Nếu chỉ nghĩ về áp lực và khó khăn, sợ tôi làm không tốt thì nét diễn sẽ bị gượng gạo hơn. Vì vậy, khi nhận vai, nghiên cứu kịch bản, tôi loại bỏ những cảm xúc áp lực để thả lỏng bản thân, nhập vai ở trạng thái tốt nhất. Như thế mới cho cảm xúc tự nhiên khi diễn.

Hoàng Phượng là gương mặt quen thuộc của dòng phim chiến tranh. Ảnh: NVCC

Bối cảnh, câu chuyện về chiến tranh đã qua rất xa với thế hệ chúng ta bây giờ. Vậy Hoàng Phượng làm cách nào để nghiên cứu nhân vật, vào vai tròn trịa đến vậy?

- Chúng tôi khi được chọn vào vai diễn, rất may mắn là được làm việc với 1 ê-kíp chuyên nghiệp và gần gũi. Các anh chị, cô chú đã cho chúng tôi gặp gỡ thực tế các nữ chiến sĩ lái xe đúng với hoàn cảnh ngày ấy. Chúng tôi được đến thăm hỏi các cô, và lắng nghe cô chia sẻ về chặng đường ký ức năm tháng đó. Chúng tôi học được ở các cô rất nhiều, cả về tính cách và cả về câu chuyện xảy ra.

Ngoài ra chúng tôi còn được trực tiếp học lái xe, rong ruổi nhiều ngày cùng xe cơ giới, điều đó làm tôi hiểu nhiều hơn về những khó khăn của 1 nữ lái xe. Được xem lại những bộ phim chiến tranh, và bản thân tôi cũng từng tham gia vài phim chiến tranh trước đó, nên cũng không quá bỡ ngỡ.

Khi đã hoàn thành xong vai Hân, bạn thấy mình đã làm tốt được bao nhiêu phần trăm? Bây giờ nếu được làm lại bạn muốn sửa lại điều gì trong vai diễn của mình?

- Điều đó nên để khán giả đánh giá. Nhưng khi xem lại, tôi thấy đó là những cảm xúc rất thật. Tôi thường diễn tốt nhất ở những cảm xúc đầu tiên. Nên khi xem lại rồi rút kinh nghiệm thì đó có thể là cảm xúc học để làm lại rồi và chưa chắc đã tốt như nội tâm đầu.

Khó khăn nào trong quá trình quay phim khiến Hoàng Phượng thấy ám ảnh nhất? Có phải là những cảnh bom nổ?

- Đó là nhìn thấy người chiến sĩ mất ngay trước mắt mình. Khi lần đầu gặp anh ấy nói chuyện được vài giây, còn cười nói trêu đùa. Nhưng chỉ vài giây sau chào tạm biệt thì quả bom đã phá nát xe và anh ấy cũng không còn. Chứng kiến người đồng đội mất trước mắt mà bất lực, vừa sợ, vừa ám ảnh nhất.

Hoàng Phượng vai Hân. Ảnh: NVCC

Bình thường quay phim đã vất vả, hơn nữa bộ phim này được quay trên rừng núi phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Quá trình quay chắc hẳn đoàn phim gặp không ít khó khăn. Bạn có thể kể về gian nan, vất vả trong quá trình quay diễn ra thế nào?

- Thời điểm quay phim là vào giữa hè tại Hà Tĩnh, Nghệ An, nắng hanh bỏng rát người, có lúc lên đến 50 độ C. Mà phải quay toàn bộ ngoài trời, trong rừng hoặc vùng đất trống. Suốt chặng đường quay, chúng tôi luôn phải dậy từ 2h sáng để kịp trang điểm và ra bối cảnh quay, quay giả đêm và quay rạng sáng. Phải nói cả đoàn đã rất vất vả nhưng ai nấy cũng kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao.

Phân đoạn nào khiến bạn cảm thấy cảm động nhất?

- Đó là giây phút quyết định xung phong phá quả bom từ trường dưới lòng sông. Quá nhiều cảm xúc khi đó, bởi tôi biết mình sẽ chết khi nhận nhiệm vụ lái xe rà bom này. Đối mặt trước cái chết sắp xảy ra, nhớ về gia đình, về đồng đội, về thanh xuân, tuổi trẻ, hy vọng về thời bình, chấm dứt chiến tranh, khói đạn... Đó là những cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

Hoàng Phượng và Phạm Quỳnh Anh, Bảo Hân trong phim. Ảnh: NVCC

Được góp mặt vào bộ phim về lịch sử. Mỗi dịp lễ đến nhớ lại vai diễn này cảm xúc của bạn thế nào?

- Tôi vẫn rất tự hào khi được góp sức nhỏ trong 1 bộ phim lịch sử. Đó là 1 điều may mắn trong nghề của tôi. Tôi rất xúc động và vô cùng tiếc thương những người đã khuất vì độc lập tự do dân tộc. Tôi cảm thấy may mắn vì sinh ra trong thời bình và điều đó nhắc nhở tôi cần trân quý hơn cuộc sống tự do hiện tại. Tôi tự hào là người Việt Nam và tự hào vì những thế hệ anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước.

Khi được tham gia, được trải nghiệm thực tế bạn thấy được mất mát, tàn khốc mà chiến tranh mang lại khủng khiếp thế nào?

- Nó quá khủng khiếp, trải qua cảm giác được sống lại hoàn cảnh thời chiến, tưởng không có thật trong đời mà điều đó đã xảy ra thật tàn khốc. Quá nhiều nước mắt, quá nhiều mồ hôi và quá nhiều máu đã đổ xuống. Cảm giác vừa sợ hãi mà cũng mạnh mẽ và can trường. Chúng ta đã có những thế hệ anh dũng, quả cảm, họ chính là những siêu anh hùng của đời thực.

Bạn gửi lời nhắn nhủ, tri ân nào tới các anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân, hy sinh nơi chiến trường để bảo vệ Tổ Quốc, nhờ đó mà chúng ta mới có cuộc sống bình yên như ngày hôm nay?

- Tôi muốn tỏ lòng biết ơn các anh hùng - những người cống hiến thân mình để bảo vệ độc lập dân tộc. tôi kính cẩn ngiêng mình trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ, để thế hệ trẻ tự hào về sự nghiệp của cha ông. Là 1 người trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời bình, điều đó nhắc nhở bản thân phải biết trân quý hơn về giá trị truyền thống dân tộc, trân trọng hơn cuộc sống tự do của hiện tại, sống một cuộc đời không lãng phí, tự hào là người Việt.

Cảm ơn Hoàng Phượng đã chia sẻ thông tin.