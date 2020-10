Công Vinh xót lòng nghe tin quê nhà bị ngập nặng khi đang cùng Thủy Tiên cứu trợ dân vùng lũ

Hiện tại, vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên vẫn tiếp tục hành trình cứu trợ người dân miền Trung. Mọi hoạt động của cặp đôi vẫn được cập nhật liên tục trên trang fanpage chính thức. Được biết, hôm nay (ngày 30/10) Công Vinh – Thủy Tiên có mặt tại Quảng Bình để trao tận tay tiền mặt tới người dân gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra.

Thủy Tiên - Công Vinh cùng nhau đi cứu trợ người dân vùng lũ.

Bên cạnh công việc cứu trợ người dân vùng lũ, Công Vinh vẫn cập nhật thông tin mưa bão ở quê nhà Nghệ An và tình hình gia đình. Được biết, từ đêm 29/10 đến sáng 30/10, hơn 800 hộ dân ở Nghệ An phải di dời gấp vì mưa bão khiến nước lũ lên quá nhanh. Cập nhật thông tin và hình ảnh bão lũ ở Nghệ An khiến ai nấy cũng phải xót xa. Nhiều người dân bị nước lũ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, tài sản.

Trông thấy những hình ảnh quê nhà bị chìm trong mưa lũ, Công Vinh cũng không khỏi xót xa. Thông qua mạng xã hội, ông xã của Thủy Tiên bày tỏ sự đau lòng khi nhìn thấy quê hương phải hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Công Vinh đăng tải loạt ảnh ghi lại tình hình ngập nặng ở Nghệ An kèm theo dòng chú thích: "Ôi trời ơi! Nghệ An quê tôi".

Công Vinh xót xa khi trông thấy hình ảnh Nghệ An ngập nặng.

Trước đó, mẹ Công Vinh cho biết do lịch trình cứu trợ miền Trung dày đặc, đến nay, cặp đôi vẫn chưa thể về thăm quê nhà. Bà cho biết, Thủy Tiên khi thấy bà con vùng lũ sống cảnh màn trời chiếu đất khiến cô không thể yên lòng nên đã đến tận nơi giúp đỡ. Nhắc đến Thủy Tiên, mẹ Công Vinh kể: "Nó đi thực tế ngay, hỏi thăm bà con bị thiệt hại thế nào, mất mát những cái gì để có phương án hỗ trợ tức thời, phần nào giúp bà con qua cơn hoạn nạn. Ngày hôm qua, nó bảo hai vợ chồng đang ở thành phố Vinh nhưng phải vào Hà Tĩnh để giúp người dân vùng lũ sớm ổn định nên chưa ghé qua thăm tôi được. Tôi rất trân trọng việc làm của Thủy Tiên".