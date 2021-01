Covid-19 bùng phát, Apple và Tik Tok làm mạnh tay

Vybe Together là một ứng dụng cho phép mọi người sắp xếp và tham dự các bữa tiệc. Đây là ứng dụng đang được rất nhiều người sử dụng vào dịp cuối năm để sắp xếp các buổi tiệc. Tuy nhiên ứng dụng này lại có thể vi phạm các biện pháp cách ly an toàn phòng Covid-19. Chính vì nguyên nhân đó, Vybe Together đã bị gỡ xuống khỏi App Store của Apple, đồng thời TikTok cũng đã xác nhận rằng họ đã xóa tài khoản do vi phạm lệnh chống tụ tập đông người.

Trên tài khoản Instagram của ứng dụng này có đăng tải lý do tại sao lại biến mất khỏi những thiết bị iPhone và iPad: "App Store đã xóa chúng tôi !!! Chúng tôi sẽ trở lại !!"





Cả Vybe Together và Apple (AAPL) đều không đưa ra bình luạn chính thức nào, nhưng TikTok xác nhận ứng dụng này đã bị xóa do vi phạm nguyên tắc cộng đồng được thiết kế để chống lại thông tin sai lệch về Covid. Vybe Together có 139 người theo dõi, 3 video và không quảng cáo trên TikTok.



Vybe Together đã gỡ bỏ một trang FAQ (Câu hỏi thường gặp) nói rằng đang hỗ trợ các cuộc tiệc tùng nhỏ lẻ chứ không phải là những bữa tiệc có quy mô lớn.

"Chúng tôi biết rằng Covid là một vấn đề lớn đối với đất nước, cộng đồng, bạn bè và gia đình của chúng ta", trang FAQ cho biết. "Nếu tất cả chúng ta đều được cách ly, Covid chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm nữa. Việc tổ chức các bữa tiệc quy mô lớn là rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chúng tôi không ủng hộ điều đó. Nhưng Vybe là một ứng dụng sắp xếp, không có tiệc lớn mà là tụ tập nhỏ."

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyên không nên tổ chức các cuộc tụ họp xã hội dù nhỏ hay lớn, quy tụ nhiều người từ các hộ gia đình khác nhau do nguy cơ lây lan Covid-19.

CDC cho biết trong hướng dẫn của họ: "Một cá nhân càng tương tác với nhiều người trong một buổi tụ tập thì nguy cơ tiềm ẩn bị lây nhiễm Covid-19 càng cao. Chính quyền nhiều địa phương cũng đã ban hành chỉ thị cấm tụ tập.

Vybe Together đã gây xôn xao trên mạng xã hội hôm thứ Ba, trước khi Apple và TikTok hành động. Taylor Lorenz, một nhà văn về công nghệ và internet của New York Times, là một trong những người chỉ trích ứng dụng Vybe Together.

Trên Tweeter của mình, Lorenz có viết: "Một số kẻ khủng khiếp đã xây dựng toàn bộ ứng dụng để tìm kiếm và quảng bá các bữa tiệc quy mô lớn, không an toàn trong thời kỳ dịch Covid và họ đang sử dụng TikTok để tiếp thị nó tới hàng triệu người dùng."