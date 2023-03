Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong quý I/2023, thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm nhiều trong tháng 2 và tháng 3, do người dân chủ yếu tập trung mua sắm các mặt hàng này trong giai đoạn trước Tết.

Bên cạnh đó, thời tiết ổn định, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nguồn cung rau, quả dồi dào, giá cả không có biến động lớn. Do tác động của giá thế giới, giá một số mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng như xăng dầu, khí hóa lỏng có diễn biến tăng, giảm đan xen, giá vật liệu xây dựng có biến động tăng trong quý I.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước của tháng 1/2023 tăng 0,52%, tháng 2/2022 tăng 0,45%; tháng 3/2023 ước giảm 0,1% - 0,2% so với tháng trước, tăng 3,4% - 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý I/2023, CPI ước tăng khoảng 4,2% - 4,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số nguyên nhân làm tăng CPI trong 3 tháng đầu năm 2023: Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng khoảng 7,2% do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và giá nhà thuê tăng, tác động làm CPI quý I/2023 tăng khoảng 1,4%.

Giá các mặt hàng thực phẩm tăng khoảng 4,5% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán tăng, tác động làm CPI tăng khoảng 1%.

Học phí giáo dục tăng khoảng 11% do một số địa phương đã kết thúc chính sách miễn, giảm học phí để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch trong năm học 2021-2022, tác động làm CPI tăng khoảng 0,6%...

Theo dự báo của các cơ quan chức năng, trong quý I/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tăng 4,2-4,3%.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá quý I/2023 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong tình hình kinh tế thế giới có biến động và khó khăn như này cần phân tích thấu đáo, khách quan về tình hình giá cả thị trường trong nước và quốc tế, dự báo tình hình và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả cố gắng điều hành đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, dù chúng ta không nằm trong nhóm nước có chỉ số CPI cao, nhưng tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng tới nguồn cung nguyên vật liệu và đầu ra của hàng hóa.



Ở trong nước, doanh nghiệp tuy đã phục hồi, nhưng vẫn còn khó khăn. Do đó trong công tác quản lý, điều hành giá thời gian tới, các bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với Bộ Tài chính - cơ quan chủ trì phải chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, sẵn sàng các biện pháp để ứng phó hiệu quả với các bất ổn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính trên cơ sở 3 kịch bản điều hành giá thời gian tới, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành rà soát, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các tham số đầu vào, đầu ra sao cho thật sát với tình hình thực tế để hoàn thiện các kịch bản điều hành giá trong thời gian tới. Tinh thần là sẵn sàng các biện pháp để ứng phó hiệu quả nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở các dự báo tình hình trong nước và thế giới, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến về kinh tế, lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam; kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng tới lạm phát, giá cả, nhất là các mặt hàng xăng dầu, lương thực, thực phẩm… để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu.

Đối với mặt hàng thiết yếu cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm về các mặt hàng lương thực, thực phẩm; nắm bắt dự báo tình hình thế giới, chủ động nguồn cung xăng dầu cho đời sống và sản xuất kinh doanh; đối với vật liệu xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp cùng Bộ TN&MT, Bộ GTVT và các địa phương đảm bảo nguồn cung với giá cả hợp lý, không để ảnh hưởng tới tiến độ các công trình xây dựng.

Đối với nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm, hiện tại "không có vấn đề gì lớn" nhưng cũng phải thường xuyên quan tâm, có giải pháp để ứng phó với các biến động, bảo đảm giá cả hợp lý.

Đối với một số mặt hàng, dịch vụ như: Giá điện, dịch vụ giáo dục, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu…, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ tình hình thực tế, đánh giá cặn kẽ các yếu tố tác động để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh với mức độ và thời điểm phù hợp.