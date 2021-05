CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn chi viện chống dịch Covid-19 từ Quảng Ninh

Hình ảnh CSGT Bắc Giang chào đoàn chi viện Quảng Ninh Khi nhìn thấy đoàn xe chở đội ngũ y, bác sĩ từ Quảng Ninh hướng về Bắc Giang để chống dịch, một CSGT đã đứng nghiêm và giơ tay chào.

Sáng 16/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ CSGT đứng nghiêm và giơ tay chào đoàn xe chở cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19.

Đoạn clip trên được ghi lại vào khoảng 10h ngày 15/5 trên tỉnh lộ 293, đoạn qua ngã tư Tân An, huyện Yên Dũng. Chiến sĩ trong đoạn video là trung úy Tống Ngọc Kiên, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Yên Dũng.

Trao đổi với Zing, anh Kiên cho biết vào thời điểm trên, khi nhận tin đoàn y bác sĩ chống dịch chuẩn bị đi qua, anh đã nhanh chóng điều tiết phương tiện, nhường đường cho đoàn xe rồi đứng nghiêm giơ tay chào theo điều lệnh công an nhân dân.

“Lúc đó, cảm xúc dâng trào, hành động và công việc của tôi như góp một phần nhỏ để động viên, cảm ơn những người anh em của tỉnh bạn đã sang cùng quê hương mình chống dịch”, anh Kiên nói.

Hình ảnh chiến sĩ CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn y, bác sĩ từ Quảng Ninh sang chi viện chống dịch. Ảnh: Cắt từ clip.

Trao đổi với Zing, đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết ngày 15/5, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng để đón đoàn y, bác sĩ từ Quảng Ninh sang Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.

Khi vừa hết địa phận tỉnh Quảng Ninh, CSGT Bắc Giang đã tiếp nhận đón đoàn. Để đảm bảo an toàn, nhanh chóng trong quá trình di chuyển, các đơn vị trên tuyến cũng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ.

Tới sáng 16/5, khi đoạn clip trên cộng đồng mạng chia sẻ, anh cho biết rất vui mừng khi nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, chiến sĩ này cũng cho rằng mặc dù tham gia chống dịch trực tiếp, nhưng anh chỉ ở vòng ngoài, ở vòng trong còn nhiều đơn vị, lực lượng vất vả hơn rất nhiều. Họ xứng đáng nhận được sự động viên, chia sẻ của mọi người.

Đoạn clip nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. “Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, chào mừng những người lính đang ra mặt trận trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”, anh Trần Đình Long để lại bình luận.

Tài khoản Trần Quang bà tỏ: “Cảm ơn các y bác sĩ của Quảng Ninh đã đồng hành cùng quê hương Bắc Giang của tôi”, anh nói.

Công an tỉnh Bắc Giang chi viện cho các địa phương chống dịch trong sáng 16/5. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Cũng trong sáng 16/5, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định tăng cường 42 cán bộ, chiến sĩ của các phòng thuộc công an tỉnh để tăng cường, chi viện cho công an địa phương đang có tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường 543 chiến sĩ làm nhiệm vụ 24/24h tại 53 khu cách ly tập trung, 351 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Đơn vị cũng huy động 100% công an các xã, phường, thị trấn với khoảng 1.000 người; tăng cường 300 cán bộ chiến sĩ của công an các huyện, thành phố và để rà soát, truy vết 4.490 trường hợp F1, 33.858 trường hợp F2 và các trường hợp liên quan.