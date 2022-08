Liên quan đến vụ "Cụ bà bị sang tên 1.000m2 đất sau lần lăn tay ở nhà cán bộ xã" xảy ra tại xã Thủy Bằng (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) mà Báo Dân Việt phản ánh, Ths, Luật sư Võ Công Hạnh - Công ty Luật Công Khánh (Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có những phân tích về mặt pháp lý đối với vụ việc này.

Luật sư Võ Công Hạnh- Giám đốc Công ty Luật Công Khánh trao đổi với PV. Ảnh: C.K.L.

Theo Luật sư Võ Công Hạnh, việc chứng thực văn bản tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp này là hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: "Chứng thực hợp đồng, giao dịch" là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch".

Tại khoản 9 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định: "Người thực hiện chứng thực" là trưởng phòng, phó trưởng phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; công chứng viên của phòng công chứng, văn phòng công chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài".

Xét thấy trong trường hợp này, ông Lê Văn Tuấn là cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND xã Thủy Bằng, ông Tuấn không phải là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng. Do đó, ông Tuấn không có thẩm quyền thực hiện chứng thực theo quy định.

Về địa điểm chứng thực, bà Hoàng Thị Thứ được đưa đến nhà riêng của ông Lê Văn Tuấn, cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND xã Thủy Bằng để điểm chỉ chứng thực văn bản tặng cho quyền sử dụng đất là không đúng quy định về địa điểm chứng thực theo quy định tại Điều 10 Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

"Tại Điều 10, về địa điểm chứng thực quy định: 1. Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác; 2. Khi thực hiện chứng thực phải ghi rõ địa điểm chứng thực; trường hợp chứng thực ngoài trụ sở phải ghi rõ thời gian (giờ, phút) chứng thực".

Lô đất của bà Hoàng Thị Thứ rộng gần 1.000m2 đã được sang tên cho vợ chồng ông Thân Bá Chính. Theo bà Thứ, bà bị chiếm đoạt lô đất sau lần được đưa đi lăn tay tại nhà cán bộ xã. Ảnh: T.H.

Việc ông Tuấn lấy lý do bà Thứ thuộc diện già yếu để thực hiện chứng thực ngoài trụ sở tại nhà của ông là không đủ cơ sở pháp lý cũng như cơ sở thực tế. Bởi lẽ, ông Tuấn không phải là người có thẩm quyền thực hiện chứng thực cho bà Thứ.

"Mặt khác, nếu trường hợp ông Tuấn có thẩm quyền chứng thực thì việc chứng thực cho người thuộc diện già yếu, không thể đi lại được đáng lẽ ra phải được thực hiện tại nhà của bà Thứ mới phù hợp", Luật sư Võ Công Hạnh nhấn mạnh.

Luật sư Võ Công Hạnh cũng cho biết, thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Việc chứng thực trong trường hợp này, các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực (khoản 3 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP).

Tuy nhiên, văn bản tặng cho quyền sử dụng đất của bà Thứ và ông Chính lại không được ký trước mặt người thực hiện chứng thực, do ông Tuấn không phải là người có thẩm quyền như đã phân tích ở trên.

"Từ những phân tích trên cho thấy, quy trình thực hiện hoạt động chứng thực của UBND xã Thủy Bằng có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật. Do đó, văn bản tặng cho quyền sử dụng đất được chứng thực trong trường hợp này có thể không đảm bảo điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định định tại Điều 116, Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015", Luật sư Võ Công Hạnh phân tích.

Bà Hoàng Thị Thứ gửi đơn đến UBND xã Thủy Bằng, UBND TP.Huế yêu cầu ngăn chặn tất cả các giao dịch liên quan đến thửa đất. Ảnh: T.H.

Luật sư Võ Công Hạnh cho biết thêm, trong vụ việc này, nếu phía bà Thứ và ông Thân Bá Cư đưa ra được những bằng chứng như các video, hình ảnh, người làm chứng … để chứng minh có hành vi sai phạm như trên thì cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra, giải quyết theo quy định.

Con trai bà Thứ là ông Thân Bá Cư làm đơn đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý hành vi lợi dụng người già không biết chữ để đánh tráo nội dung lăn tay nhận gạo hỗ trợ thành văn bản cho tặng đất nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.H.

Cụ thể, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình có quy định cá nhân hành vi dùng thủ đoạn gian đối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Bên cạnh đó, sẽ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi nêu trên.