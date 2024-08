Câu cua núi ở Thiên Cấm Sơn-An Giang.

Clip: Lên nóc nhà miền Tây (vùng núi Thiên Cấm Sơn-Núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) câu cua núi - Báo An Giang Media.

Cần câu cua núi chỉ được làm đơn giản bằng cách chọn tuỳ ý một nhánh cây hơi cong, chuốt nhẵn, thường là nhánh tre, trúc có sẵn ở ven đường.

Đầu ngọn cây dùng làm cần câu cua núi có buộc chùm thun ngoằn ngoèo, trông giống con mồi vậy là đã hoàn thành công cụ đi câu.