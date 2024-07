Cục Bảo vệ thực vật, CropLife Việt Nam hỗ trợ nông dân Đồng Tháp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

Cuối tháng 7/2024, Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp, Hiệp hội CropLife Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm (chương trình Stewardship) tại Đồng Tháp năm 2024-2025.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp các bên triển khai những nội dung hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác tại Đồng Tháp kéo dài 5 năm từ năm 2021-2026.

Chương trình hợp tác tại Đồng Tháp được triển khai với mục tiêu hỗ trợ nông dân tại tỉnh Đồng Tháp tiếp cận và được tập huấn về các nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV và phòng trừ dịch hại trên các cây trồng chủ lực một cách an toàn, hiệu quả; từ đó giúp nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng thuốc và làm nông một cách có trách nhiệm; giảm tình trạng lạm dụng thuốc; đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn tiêu dùng và để cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm cho nông dân huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: CLA.

Kể từ lần đầu tiên triển khai vào tháng 12/2021, chương trình đã giúp nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng thuốc hợp lý, giảm lạm dụng thuốc, và xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn tiêu dùng và xuất khẩu.

Năm thứ 3 của chương trình, các bên sẽ tiếp tục tập huấn và nâng cao kiến thức cho nông dân và đại lý về sử dụng thuốc có trách nhiệm, bổ sung thêm một số điểm mới như tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về sự an toàn khi sử dụng drone trong phun thuốc BVTV và nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV luân phiên; triển khai 2 mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trên cây có múi và xoài, tạo lập mô hình canh tác bền vững; thu thập dữ liệu và khảo sát để đánh giá tác động của chương trình qua các năm thực hiện; phát động hội thi dành cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV nhằm khuyến khích nông dân tìm hiểu và áp dụng các biện pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.

Chia sẻ về chương trình, TS.Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục BVTV cho biết: "Chương trình hợp tác stewardship này là một bước tiến quan trọng trong việc hướng dẫn và hỗ trợ nông dân nói chung và nông dân tại Đồng Tháp nói riêng sử dụng thuốc BVTV một cách an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng, với sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ trách nhiệm giữa các bên Chính phủ, địa phương và khối tư nhân, chương trình sẽ tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ".

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ: "Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác từ Cục BVTV và CropLife Việt Nam. Chương trình đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực cho nông dân Đồng Tháp, giúp người nông dân nâng cao nhận thức và áp dụng các biện pháp sản xuất an toàn, bền vững. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ CropLife Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật để nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp".

Nông dân Đồng Tháp thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: CLA

Chương trình Stewardship tại Đồng Tháp năm thứ 3 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng thuốc BVTV an toàn cho nông dân, đại lý và cán bộ địa phương; mở rộng quy mô và hiệu quả của các mô hình sản xuất nông sản an toàn, bền vững; và tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc quản lý và sử dụng thuốc BVTV tại địa phương.

Đại diện cho Hiệp hội CropLife Việt Nam, ông Đặng Văn Bảo – Chủ tịch Hiệp hội chia sẻ: "CropLife cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng nông dân Việt Nam trong việc sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm. Chúng tôi kỳ vọng năm thứ 3 của chương trình sẽ mang lại những cải tiến vượt bậc và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp".

Được biết, qua hai năm đầu triển khai, chương trình Stewardship tại Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: tổ chức 58 lớp tập huấn cho 2140 nông dân và 11 lớp cho 727 đại lý, cung cấp gần 2850 bộ thiết bị bảo hộ cá nhân cho nông dân tham gia chương trình; triển khai thành công các mô hình sản xuất bền vững trên cây lúa, hoa kiểng, sầu riêng và ớt với tổng diện tích hơn 300 ha.

Phát hành và phân phối hàng ngàn tờ rơi, áp phích, quạt cầm tay; lắp đặt bộ 3 pano cung cấp thông tin về hướng dẫn sử dụng thuốc có trách nhiệm tại các mô hình; phát sóng chuỗi 15 video hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV trên Đài truyền hình Đồng Tháp; phát động và tổ chức thu gom và xử lý hơn 20 tấn bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Thực hiện 8 đợt thanh kiểm tra tại các cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp giúp phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, từ đó nâng cao trách nhiệm và đảm bảo sự tuân thủ quy định liên quan đến kinh doanh thuốc BVTV.

Chương trình Stewardship tại Đồng Tháp là một ví dụ điển hình về sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan nhằm thúc đẩy việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh.

Dự án tại Đồng Tháp được kỳ vọng sẽ là dự án thí điểm, các lợi ích và kết quả đạt được của dự án sẽ tạo động lực nhân rộng tại các địa bàn lân cận thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước.