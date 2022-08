Cục cảnh sát hình sự phá đường dây đánh bạc 400 triệu đồng/ngày, thu giữ 3 khẩu súng

Ngày 30/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề, có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động.

Đường dây này hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương.

Ngày 28/6, lực lượng Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thúy Loan (SN 1966, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cùng 12 đối tượng khác về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Thúy Loan. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ vụ án, lực lượng Công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn; thu giữ 02 ô tô, 24 điện thoại di động, nhiều tài liệu, thẻ ngân hàng có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, từ tháng 1/2022, Nguyễn Thúy Loan là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề. Loan đã mua phần mềm Lottery VN để hỗ trợ tin nhắn chuyên lô đề, tính toán tổng hợp số tiền thắng thua. Đồng thời, tổ chức đánh bạc trực tiếp với các con bạc thông qua ứng dụng phần mềm Lottery VN và điện thoại di động. Trung bình mỗi ngày số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đấu tranh làm rõ nguồn gốc 3 khẩu súng và củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, sớm đưa xử lý trước pháp luật.