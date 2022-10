Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiêm cấm những gì khi đăng kiểm phương tiện?

Ngày 17/10/2022, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả tang hành vi nhận hối lộ để kiểm định cho những xe không đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D (thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi, địa chỉ: số 123, quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận định, hành vi trên vi phạm pháp luật nghiêm trọng và vi phạm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT về việc phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện tham gia giao thông, gây mất niềm tin của xã hội, ảnh hưởng đến uy tín và nỗ lực của toàn thể đang kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm đang cố gắng xây dựng lĩnh vực đăng kiểm văn minh, hiện đại, đề cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp.