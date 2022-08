Mới đây, 4 đơn vị phát hành phim bao gồm CGV, BHD Star, Galaxy, Lotte đã gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất về việc đưa ngành điện ảnh vào đề án kinh tế ban đêm để được hoạt động sau 24h, thích hợp cho các suất chiếu trễ.

Trong văn bản kiến nghị, 4 hệ thống rạp cho rằng, tại khoản 1 điều 8 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng với hoạt động chiếu phim sau 0h đã và đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả. Đồng thời đi ngược với chủ trương của Chính phủ về việc phát triển và đa dạng các loại hình văn hóa, giải trí lành mạnh khi thành phố lên đèn.

Việc chiếu phim sau 0h chỉ nên tổ chức ở các cụm rạp lớn, an toàn về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự? Ảnh: Lao động.

Vì thế, các doanh nghiệp điện ảnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định xử phạt kể trên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp điện ảnh hoạt động, tăng thêm doanh thu, thúc đẩy phát triển văn hóa, giải trí ở mỗi địa phương.

Vừa qua, 4 đơn vị hành phim bao gồm CGV, BHD Star, Galaxy, Lotte đã gửi đề xuất đưa ngành điện ảnh vào đề án kinh tế ban đêm để được hoạt động sau 24h. Với tư cách là người đứng đầu Cục Điện ảnh, ông nghĩ sao về đề xuất này?

- Cục Điện ảnh đã nhận được kiến nghị của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát hành phim. Với vai trò tham mưu, chúng tôi đang nghiên cứu và xem xét để kiến nghị với Bộ VHTTDL về từng điều cụ thể. Tôi thấy đề xuất của các đơn vị phát hành phim nếu thực hiện ở các tỉnh/thành phố đang có kế hoạch phát triển kinh tế đêm thì có thể ủng hộ được. Tuy nhiên, việc rạp chiếu phim mở cửa sau 0h cũng chỉ có thể áp dụng được ở một số cụm rạp chứ không phải tất cả các địa điểm chiếu phim công cộng.

Cái này chỉ là những ý kiến ban đầu của Cục Điện ảnh thôi chứ Cục Điện ảnh không đủ thẩm quyền để quyết định có nới rộng khung giờ chiếu phim hay không.

Theo khoản 1 điều 8 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng với hoạt động chiếu phim sau 0h. Nếu có cho phép chiếu phim sau không giờ thì cũng chỉ nên có thời gian nhất định chứ không thể thâu đêm đến sáng được. Vấn đề này nó còn liên quan đến yếu tố an ninh trật tự và an toàn cháy nổ nữa.

Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu cho phép mở cửa rạp chiếu phim đến sau 0h thì cũng cần phải cân nhắc đến các bộ phim phù hợp được chiếu? Chẳng hạn như chỉ chiếu phim dành cho đối tượng khán giả 18 tuổi trở lên để kiểm soát đối tượng xem phim?

- Tôi nghĩ là phim đã được cấp phép phát hành nghĩa là đều đã được kiểm soát nội dung, người ta cứ việc chiếu. Việc kiểm soát độ tuổi vào rạp cũng đã có quy định rất rõ rồi. Chỉ có điều, chỉ nên triển khai ở một số cụm rạp lớn, đầy đủ trang thiết bị an toàn và kiểm soát tốt về an ninh thôi chứ không thể tổ chức chiếu phim sau 0h một cách đại trà. Việc mở cửa rạp chiếu phim vào khung giờ rất khó kiểm soát về an ninh là điều phải cân nhắc rất kỹ.

Theo cá nhân tôi là chỉ nên mở rộng biên độ thời gian đến 2h sáng thôi, không thể đến sáng được. Hiện tại, theo quy định là tất cả các rạp chiếu phim và tụ điểm giải trí phải đóng cửa lúc 24h. Và việc này chỉ thực hiện ở các tỉnh có phát triển về kinh tế đêm như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt…

Theo ông, nếu các kiến nghị của 4 đơn vị phát hành phim về việc được mở cửa rạp chiếu phim sau 0h để phát triển kinh tế đêm được thông qua thì cần phải lưu ý những điểm gì?

- Điều trước tiên là các đơn vị phát hành phải có kế hoạch và lộ trình rõ ràng để thực hiện việc này. Nhất là việc đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. Ngoài ra, việc quản lý và điều hành nhân sự phục vụ tại chỗ nữa. Cho nên cái này cần phải tham khảo ý kiến của các bộ ngành khác như Bộ Công an, Bộ Tài chính…

Trên thế giới, việc mở cửa rạp chiếu phim và các tụ điểm giải trí sau 0h đã thúc đẩy phát triển kinh tế đêm rất khả quan. Tuy nhiên, việc này ở Việt Nam liệu có thực sự thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh và kinh tế?

Tôi nghĩ là sẽ có tác động, kích thích sự phát triển của công nghiệp điện ảnh hơn. Nhưng chúng ta chưa thể nói ở mức độ nào. Việc này cần phải có một quá trình theo dõi và khảo sát rồi mới đánh giá được. Nếu thành công thì chúng ta lại cùng ngồi lại để bàn hướng phát triển bền vững hơn.

Cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin.