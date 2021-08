Cùng SCB mở rộng "vùng xanh", hòa nhịp sống mới

Ý thức rất rõ trách nhiệm của mình – là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu, SCB đã nhanh chóng triển khai một loạt các biện pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình diễn biến ngày một phức tạp của dịch bệnh, chủ động xây dựng phương án, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống.



Đến nay, SCB đã liên tục hướng đến việc "mở rộng vùng xanh" đảm bảo an toàn giao dịch cho CBNV và khách hàng trên toàn hệ thống, đặc biệt là những vùng dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng như TP.HCM và Hà Nội thông qua những chỉ thị kịp thời, sát sao của Ban Lãnh đạo SCB. SCB đã tập trung tuyên truyền, yêu cầu CBNV tuân thủ nghiêm ngặt chính sách phòng chống dịch của Nhà nước, tuân thủ "5K + vắc xin", tiêm vắc xin ngay khi đến lượt,…

Với tinh thần "vắc xin hiệu quả nhất là vắc xin sớm nhất" và ý thức được việc tiêm vắc xin là cách hiệu quả nhất để cuộc sống trở về trạng thái bình thường, an toàn, đến nay, tại khu vực TP.HCM 100% CBNV SCB đã hoàn tất tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid. Ban Lãnh đạo SCB thể hiện quyết tâm "phủ xanh" hệ thống SCB, đưa SCB trở thành "Điểm giao dịch an toàn" cho khách hàng và CBNV, với lịch phun khử khuẩn định kỳ; triển khai xét nghiệm nhanh cho CBNV định kỳ/đột xuất; thực hiện nghiêm túc 5K trong suốt thời gian giao dịch,… Khách hàng có thể đặt lịch hẹn đến giao dịch tại SCB, nhằm tránh việc tập trung đông người, đảm bảo an toàn khoảng cách và được phục vụ chu đáo, không phải chen lấn hay chờ đợi.

Bên cạnh đó, SCB đã triển khai nhiều sản phẩm online với nhiều tiện ích đi kèm nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch online nhiều hơn. Giữa "tâm bão" Covid-19, khách hàng không cần trực tiếp đến điểm giao dịch vẫn có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn cũng như hình thức đáo hạn sổ tiết kiệm tùy theo kế hoạch tài chính cá nhân, chủ động theo dõi, tra cứu thông tin tài khoản một cách dễ dàng thông qua các dịch vụ của SCB như "Thanh toán dư nợ thẻ online"; cùng các ưu đãi tăng cường cho sản phẩm "Tiết kiệm online", "Tài khoản thanh toán S-Free/Lộc Phát"…

SCB đang hỗ trợ khách hàng thực hiện các loại giao dịch qua email như: Tiền gửi (chuyển tiền, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, chi hộ lương,…); ngoại hối (bán ngoại tệ cho SCB); thanh toán quốc tế (LC nhập khẩu, nhờ thu nhập khẩu, chuyển tiền đi nước ngoài); tín dụng (bảo lãnh/cam kết tài trợ tín dụng),… Dịch vụ giao dịch qua email của SCB giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, an toàn và chính xác, đảm báo xác thực, bảo mật, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, rất thuận tiện trong giao dịch đối với khách hàng ở xa.

Từ đầu năm đến nay, SCB đã đóng góp gần 53 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của các tổ chức, đơn vị cũng như các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, SCB cũng đã ủng hộ số tiền 50 tỷ đồng vào Quỹ ủng hộ mua vắc xin thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Ngoài ra, các cổ đông của SCB cũng đã đóng góp 20 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào xã hội hóa nguồn kinh phí mua vắc xin Covid-19.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt những đợt giãn cách xã hội tại TP.HCM và Hà Nội, những trường hợp khó khăn cần sự giúp đỡ ngày càng nhiều, không chỉ bên ngoài xã hội, mà còn chính tại SCB. Với mong muốn hỗ trợ một phần nào giúp CBNV SCB giảm bớt những khó khăn trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, SCB cũng đang triển khai chương trình thu mua thực phẩm/nhu yếu phẩm, tập kết tại một số địa điểm thuộc TP.HCM và Hà Nội, và phân phối đến hỗ trợ cho các CBNV SCB đang gặp khó khăn.

Thời gian còn lại của năm 2021 còn rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của SCB là tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, vừa phấn đấu kinh doanh hiệu quả.