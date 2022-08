Cuộc diễu hành kỳ lạ “đòi quyền để ngực trần” trên bãi biển nước Anh

Diễu hành trên bãi biển Venice, Italia đòi quyền bình đẳng "để ngực trần" với phụ nữ. (Video: KMTWonderlust/ Kelly Taylor)

Đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu vẽ trên cơ thể và để ngực trần

Bãi biển Brighton ở thành phố East Sussex là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất nước Anh, luôn nhộn nhịp vào tất cả các mùa, nhất là dịp cao điểm nghỉ lễ.

Hàng trăm người tham gia cuộc diễu hành Free the Nipple bao gồm cả nam và nữ, gặp nhau tại Hove Lawns - khu vực đầu bờ biển Hove - lúc 2 giờ chiều 13/8 để vẽ cơ thể và làm các biểu ngữ. Sau đó họ di chuyển tới tháp quan sát i360 - nơi tổ chức tuần hành kết hợp với du lịch dã ngoại.

Phong trào Free the Nipple (Giải phóng "nhũ hoa"- núm vú) còn được gọi là phong trào "No bra" (không mặc áo lót ngực), bắt đầu rộ lên từ năm 2012 từ Mỹ. Cuộc diễu hành đầu tiên trên bãi biển Brighton ủng hộ Free the Nipple diễn ra vào năm 2016. Phong trào này có thể hiểu nôm na là đòi quyền được để ngực trần cho phụ nữ tại các địa điểm công cộng như bãi biển, giống như với đàn ông.

Hàng trăm người rực rỡ sắc màu vẽ trên cơ thể, tham gia cuộc diễu hành ủng hộ phong trào Free the Nipple chiều 13/8 trên bãi biển Brighton ở thành phố East Sussex, phía đông nam nước Anh. (Ảnh: DM)

Một trong số nam giới cũng tham gia diễu hành, vẽ hình chiếc bra (áo lót ngực) màu đỏ trên cơ thể, như thách thức với việc sử dụng trang phục theo giới tính. (Ảnh: TRG/SplashNews)

Website The Free the Nipple Brighton mô tả các cuộc diễu hành diễn ra hàng năm dọc theo bờ biển Brighton này là "được thiết lập nhằm làm nổi bật các ‘tiêu chuẩn kép’ phân biệt giới tính, vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta; thách thức nhận thức về cơ thể, ngực, giới tính…"

Báo Sussex World dẫn lời ông Bee Nicholls - nhà tổ chức diễu hành - cho biết thêm rằng, hoạt động này nhằm xóa bỏ "sự trọng nam" và sự xấu hổ liên quan đến cơ thể con người, vốn đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Free the Nipple ( đòi quyền để ngực trần) "tấn công" Hollywood

Liên quan đến chủ đề này, báo The Sun ngày 12/7 cũng đăng bài viết có tựa đề "Phong trào Free the Nipple ‘tấn công’ Hollywood". Nội dung xoay quanh việc nữ diễn viên Anh Florence Pugh xinh đẹp đăng lên Instagram tấm hình táo bạo - cô mặc chiếc đầm Valentino màu hồng tự nhiên theo kiểu Free the Nipple trong một sự kiện thời trang mới đây.

Florence Pugh sinh năm 1996 tại Oxford, là ngôi sao hạng A nổi bật trong bộ phim Hollywood Little Women năm 2019. Hình ảnh táo bạo cố đăng lên đã thu hút hơn 2 triệu lượt Like và được coi là "mở ra một chương mới trong phong trào Free the Nipple", với sự tán thưởng của nhiều khán giả và ngôi sao hạng A bao gồm: Jessica Chastain, Gemma Chan, Billie Piper…

Báo The Sun ngày 12/7 đăng bài viết có tựa đề "Phong trào Free the Nipple ‘tấn công’ Hollywood", với hình ảnh những ngôi sao hạng A trong trang phục "táo bạo". (Ảnh: The Sun)

Một số người nổi tiếng đôi khi muốn thật thoải mái khi đi uống cà phê, gặp gỡ với bạn bè… Họ "hy sinh" bra (áo lót ngực), sử dụng các phụ kiện khác để trông vẫn hoàn hảo trong thời trang cao cấp. (Ảnh: gossipganj)

Mặc khác hình ảnh đó của Florence Pugh cũng bị không ít lời chê bai như "trông không đẹp", "xây dựng thương hiệu ngực phẳng"…Đáp lại, Florence Pugh lên tiếng tự bảo vệ mình song song với sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp khác.

Ngôi sao Hollywood Jessica Chastain từng đoạt giải Oscar chia sẻ: "Tại sao một số đàn ông lại như bị đe dọa khi nhận thấy phụ nữ có thể yêu cơ thể của mình, mà không cần sự cho phép của các vị? Chúng tôi không thuộc về các vị!" Ca sĩ - nữ diễn viên người Anh Billie Piper khẳng định: "Chưa bao giờ bạn (Florence Pugh) đẹp hơn thế. Đơn giản là tuyệt đẹp. Người phụ nữ xinh đẹp…"

Một trong những phụ nữ tham gia cuộc diễu hành bao gồm 200 người, ủng hộ phong trào Free the Nipple trên bãi biển Brighton, Vương quốc Anh tháng 6/2016. (Ảnh: theargus.co.uk)

Nam tài tử người Anh Regé-Jean Page (nổi tiếng với vai diễn đột phá trong loạt phim truyền hình Bridgerton năm 2020 của Netflix) cũng đưa ra lời kêu gọi loại bỏ "thói hư tật xấu" của những nam giới "khiếm nhã": "Các bạn hãy nhìn lại bản thân mình. Sau đó nhìn vào bạn đời của mình… Hãy lớn lên khi đã đến lúc lớn lên…"