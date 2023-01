Cuối năm 2022, các CLB phủi “chạy đua vũ trang” chuẩn bị cho mùa giải mới

Cuối năm 2022 là thời điểm các giải đấu lớn của bóng đá phong trào kết thúc. Cùng với việc 2 câu lạc bộ FC Du Lịch và FC Ecopark tuyên bố giải thể, đây là cơ hội vàng để các đội bóng đưa về những cái tên sáng giá nhằm nâng cấp cho đội hình của mình. Đến thời điểm hiện tại, ngoài FC Thiên Khôi là đội bóng đã sớm ký hợp đồng và ra mắt rất nhiều cầu thủ chất lượng trước đó, thì FC Tùng Anh và FC Đại Từ đang là những câu lạc bộ hoạt động tích cực nhất trên “thị trường chuyển nhượng” vào lúc này.

FC Thiên Khôi với hàng loạt "bom tấn" nổ sớm

Là cái tên “đi chợ” sớm nhất khi ngay những ngày đầu của tháng 10, đội bóng do bộ đôi HLV Hiệp “Cóc” và Thắng “Xavi” dẫn dắt đã đưa về những cái tên đình đám mà khán giả yêu mến phủi đã thuộc nằm lòng. Lần lượt những Tuyên “Trầm”, Nguyên “Tây”, Sáng “Persie”, Thành “Henry”, An “Trâu”, Nghĩa “Bale”, Cường “Kun”, Hiếu “Hino”, Tâm “Kaka”… cập bến FC Thiên Khôi với sự kỳ vọng rất lớn rằng những ngôi sao kể trên sẽ giúp đội bóng có phần “sinh sau đẻ muộn” hơn so với những đội bóng phong trào khác sớm khẳng định được tên tuổi trên bản đồ bóng đá phủi.

FC Thiên Khôi là đội bóng đi tiên phong trong công cuộc mua sắm rầm rộ.

Với sự đầu tư nghiêm túc bài bản của lãnh đạo đội bóng cùng 2 HLV giàu cả kinh nghiệm lẫn thành tích, FC Thiên Khôi không giấu diếm mục tiêu chinh phục các giải đấu lớn trong năm 2023, hứa hẹn sẽ trở thành một ẩn số của làng bóng đá phong trào khi có sự kết hợp trong đội hình giữa dàn sao gạo cội kể trên cùng lứa cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” đầy tiềm năng của mình.

FC Tùng Anh thay máu hàng loạt

Sau khi chia tay một số cầu thủ trụ cột như Long “Con”, Tùng “Mất Trí”, Hiếu “Xiếc”, Toàn “Zidane” hay Ngọc Linh, đội bóng này cũng đã nhanh chóng tham gia vào công tác chuyển nhượng để bổ sung lực lượng. Cho đến lúc này, BLĐ FC Tùng Anh đã đăng tải lên fanpage lời gợi ý để cho người hâm mộ có thể dự đoán được rằng những ai sẽ đến chơi cho CLB với nội dung như sau: “7 cái tên mới đều là những cầu thủ đã từng ghi dấu ấn riêng của mình và khẳng định được tài năng tại các sân chơi tầm cỡ của bóng đá 7 người như HPL hay VPL. Hơn thế nữa, trong số những tân binh, có cả những cái tên từng khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển chọn 7 người Việt Nam tham dự giải quốc tế vừa rồi, có những người từng bước lên đỉnh cao HPL”.

FC Tùng Anh đăng tải hình ảnh chào đón 7 thành viên mới sắp cập bến đội bóng.

Với lời gợi ý trên, không khó để khán giả có thể dự đoán rằng 7 gương mặt sắp cập bến FC Tùng Anh là những cựu binh của đội bóng đến từ Lào Cai- FC Du Lịch, với điểm chung là đã từng vô địch HPL, và càng có cơ sở để dư luận tin vào điều mà họ đã dự đoán khi mà Nhật “Tân” - gương mặt đã từng góp mặt trong đội tuyển chọn 7 người vừa qua - đã là cái tên đầu tiên được trang chủ của FC Tùng Anh công bố chính thức. Ngoài ra nhiều khả năng những cái tên còn lại sẽ là Linh “Điếm”, thủ thành Huy “Mô”, Đạt “Trề”, Đức “Cris”, Đức “Thuỷ Lợi”, và có thể là cả Thành “Messi”. Dàn cầu thủ chất lượng với lối đá ban bật đập nhả đẹp mắt này sẽ khiến cho lối chơi của FC Tùng Anh trở nên mềm mại uyển chuyển hơn, và những bài đánh của họ cũng sẽ trở nên đa dạng hơn rất nhiều trong thời gian sắp tới.

FC Đại Từ thực hiện cuộc đại tu, nâng cấp đội hình

Trải qua mùa giải HPL-S9 với thành tích chưa được như mong đợi, FC Đại Từ cũng không nằm ngoài cuộc “chạy đua vũ trang” nhằm cải tổ lại đội bóng của mình. Sau khi chia tay Tính “Mê Linh” cùng tổ Khánh Hoà gồm những Thống “Pành”, Thiện “Nhỏ”, Hà “Toro”, thủ môn Ý Hoà, ngay lập tức đội bóng vùng chè đã nổ những phát súng đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng với 3 cái tên vô cùng chất lượng đến từ FC Ecopark, đó là Dũng “Nem”, Hải “Ky” và thủ môn Đinh Quang Phán, cùng với đó là Phan Thái của CLB A9 Mỹ Đình II, hay Đức “Elnino” đến từ FC TIG. Những cầu thủ này sau đó cũng đã cùng FC Đại Từ tham gia giải đấu VSC-S2 vừa rồi và nhanh chóng để lại những dấu ấn rõ nét.



FC Đại Từ với những vị trí bổ sung trong đội hình.

Song chưa dừng lại ở đó, mới đây câu lạc bộ này tiếp tục “gây sốt” trên các diễn đàn phủi khi đăng tải lên fanpage tấm ảnh gồm 8 cái tên giấu mặt nữa sắp sửa gia nhập đội bóng, trải đều ở nhiều vị trí khác nhau gồm 2 thủ môn, 2 tiền vệ giữa, 2 hộ công và 2 hậu vệ biên phải.



Ngoài bản hợp đồng bom tấn với Hiệp “Châu” gây xôn xao dư luận trước đó và gần như chắc chắn cầu thủ xuất sắc nhất HPL-S9 sẽ là người của đội bóng đến từ Thái Nguyên, thì những cái tên còn lại dường như khó đoán hơn khi mà FC Đại Từ không tiết lộ quá nhiều thông tin về họ. Khán giả vì thế cũng mới chỉ đưa ra được một vài dự đoán như thủ thành Đức “Tỉn” (FC Du Lịch), Dương “Út” (FC EOC)… nhưng chừng đó đã đủ để những đội bóng khác phải dè chừng bởi FC Đại Từ với bộ khung đang dần được hình thành, sắp tới lại bổ sung thêm những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nữa thì đây chính là một trong những câu lạc bộ bóng đá phong trào đáng xem nhất trong thời gian sắp tới.

Hiệp Châu được cho là sẽ khoác áo Đại Từ.