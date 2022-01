Cuối năm, rước 6 cây cảnh phong thủy ngụ ý điềm lành, đón Tết Nhâm Dần thịnh vượng

Những cây cảnh này đặc biệt được yêu thích khi Tết đến, Xuân về.

Trong nháy mắt đã đến cuối năm Tân Sửu, còn một tháng nữa, tiếng chuông điểm giờ khắc Giao thừa sẽ đến. Không khí ngày càng nhuốm màu lễ hội. Trong phong tục đầu năm mới không thể thiếu cây cảnh, loài hoa có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, ngụ ý may mắn, phát tài phát lộc, sung túc, sum vầy.

Dưới đây là 6 cây cảnh cho hoa rực rỡ vào đêm Giao thừa mà bạn có thể mua từ bây giờ để về chăm sóc. Những cây cảnh này có hoa màu đỏ, màu vàng rực rỡ, nhìn đặc biệt có không khí vui mừng, náo nhiệt.

Hãy xem là những cây cảnh nào nhé!

1. Cây cảnh: Địa lan

Nhiều người trồng hoa, cây cảnh chưa tìm hiểu sâu về hoa lan cũng sẽ nuôi một chậu địa lan. Vì hoa của nó rất lớn, lớn hơn nhiều so với hầu hết các giống lan. Chúng còn có màu sắc rực rỡ, bắt mắt, hoa nở nhiều, thích hợp với lễ Tết.

Cây cảnh địa lan thường có hoa rất lớn, màu sắc rực rỡ

Hơn nữa, cây cảnh này còn rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Bạn có thể mua một cây về trồng mà không cần quá cầu kỳ về chăm sóc, tưới tắm.

Địa lan tốt nhất là không được tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Nhưng vào mùa đông vì nhiệt độ xuống thấp nên cần chuyển chậu cây cảnh đến nơi có ánh sáng tốt, để nhiệt độ tăng lên một chút là được.

2. Cây cảnh: Sen cạn

Hoa của cây cảnh này có màu sắc hết sức phong phú, từ đỏ tươi, hồng rực, vàng đến trắng tinh khiết. Chỉ nhìn thấy chúng là thấy mùa xuân về. Bày cây cảnh này trong dịp Tết, nhìn là thấy vui mừng, rực rỡ.

Hoa sen cạn có ý nghĩa tượng trưng cho chiến thắng sau bao cố gắng là nỗ lực, vượt qua những khó khăn, gian khổ. Do đó, nó đặc biệt thích hợp bày vào năm mới.

Cây cảnh sen cạn có màu sắc lễ hội

Cây cảnh sen cạn không cần tưới thường xuyên và không chịu được ánh sáng quá gắt. Bất kể là tưới nước, bón phân hay ánh sáng, bạn chỉ nhớ cho 1 chút là cây cảnh sẽ phát triển tốt.

3. Cây cảnh: Lan hồ điệp

Lan hồ điệp là loài hoa nhất định phải có trong gia đình ngày Tết. Một chậu lan hồ điệp được đặt dưới đất, giống như một chú bướm nhỏ đang rơi nhẹ trên cành, thật là sinh động, vui mừng, tràn đầy màu sắc lễ Tết.

Cây cảnh lan hồ điệp với những bông hoa như những cánh bướm, nhìn rất đẹp mắt

Khoảng thời gian Tết Nguyên đán cũng là thời kỳ nở hoa rực rỡ của lan hồ điệp, nhìn chúng là thấy vui vẻ rồi. Khi chăm sóc lan hồ điệp cần chú ý nhiệt độ không được thấp dưới 13 độ C, nhất là khi chúng đang ra hoa.

4. Cây cảnh: Lan huệ

Hoa lan huệ có màu sắc rất rực rỡ vì thế nó là biểu tượng của vẻ đẹp huy hoàng và niềm tự hào. Theo phong thủy, hoa lan huệ màu đỏ được cho là đem lại nhiều may mắn và sự tốt lành cho gia chủ. Vì thế. vào dịp tết âm lịch, nó rất được ưa chuộng.

Cây cảnh lan huệ tượng trưng cho điềm lành

Hoa lan huệ chịu ngập úng kém nên chỉ cần tưới một lượng vừa đủ để duy trì đổ ẩm cần thiết cho cây. Nó cũng là loài cây ưa ánh sáng và nhiệt độ môi trường thoáng mát, độ ẩm trung bình.

Nên vị trí thích hợp để đặt hoa lan huệ là nơi có ánh sáng chiếu nhẹ vào bởi nếu đặt ở nơi có nắng gay gắt chiếu thẳng vào thì cây sẽ dễ bị héo. Nếu bạn trồng trong nhà thì phải thường xuyên đưa cây ra ngoài vào sáng sớm từ 1-2 tiếng.

Làm như vậy đều đặn 3 lần/tuần thì cây sẽ phát triển rất tốt và sớm ra hoa

5. Cây cảnh: Sống đời

Hoa sống cũng có màu sắc rực rỡ, đa dạng, thời gian ra hoa cũng vào dịp Tết đến Xuân về nên đặc biệt thích hợp để trưng bày vào dịp Tết.

Cây cảnh sống đời có ý nghĩa tài lộc, trường tồn

Hơn nữa, đây là loài hoa có thời kỳ ra hoa kéo dài tới 6 tháng nó được trao vương miện "trường thọ". Cái tên đã mang lại ý nghĩa tốt đẹp của chính nó. Đây là một cây nhỏ nhắn nhưng lại có sức sống bền bỉ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc tượng trưng cho sự trường thọ, trường tồn với thời gian.

Đây là cây cảnh thích hợp bày trong dịp Tết với ngụ ý đón năm mới tài lộc, chúc phúc cho người già.

Cây sống đời là loại cây hoa ưa ẩm nhưng không chịu ướt. Do đó, cần phải tưới nước vừa đủ cho cây, không được tưới quá nhiều và khi trồng cây vào chậu cần lưu ý đến việc thoát nước của chậu cây. Trung bình 3-4 ngày tưới/lần.

6. Cây cảnh: Quất

Quất là loài cây được nhiều nhà bày trong dịp Tết. Sở dĩ cây quất được trưng nhiều vào ngày Tết là vì theo âm Hán, phát âm từ "quất" gần giống với của từ "cát" trong "cát tường" ý nghĩa gặp nhiều may mắn và phước lành. Bởi vậy mà cây quất thường được chọn để trang trí trong nhà vào ngày Tết.

Khi chọn cây người mua thường chọn những cây có lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả, thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức khỏe.

Cây cảnh này tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ

Nếu may mắn chọn được cây có cả quả chín, quả xanh và còn lộc non điều này thể hiện sự đầy đủ, thành công, may mắn. Cây quất còn là biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.

Trên đây là 6 cây cảnh rực rỡ trong đêm Giao thừa, mang lại cho gia chủ ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, gửi gắm mong ước đón một năm mới tài lộc, an khang, thịnh vượng. Bạn hãy nhớ sắm cho mình ít nhất 1 cây nhé!

(Theo Sina)