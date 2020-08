Cuốn sách best-seller "Muôn kiếp nhân sinh" bị làm giả, in lậu hàng loạt tại Hà Nội

Những ngày qua, bạn đọc nhiều nơi đã phản ánh việc mua phải sách "Muôn kiếp nhân sinh" bị làm giả, in lậu tại nhiều địa điểm ở Hà Nội như: Đường Láng, Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Xí... Từ Hà Nội, sách "Muôn kiếp nhân sinh" giả cũng được chuyển đi và xuất hiện khắp các tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Huế và vào cả miền Tây, TP. HCM...

Cuốn "Muôn kiếp nhân sinh" trở thành hiện tượng best-seller sau vài tháng ra mắt.

Sách giả cũng được bán trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), các trang fanpage bán sách trên facebook. Nhiều bạn đọc đã bức xúc gửi tin nhắn về công ty First News khi nhận được cuốn sách bị nhiều lỗi in ấn, lem nhem, rất nhiều chỗ chữ mờ không đọc được và phản ánh các gian hàng này trưng bày sách thật nhưng khi bán, lại giao sách giả cho bạn đọc.



Theo ông Nguyễn Văn Phước – nhà sáng lập First News Trí Việt, đơn vị nắm bản quyền và phát hành tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" của GS. John Vu – Nguyên Phong cho biết, cuốn sách thật được in 4 màu trên giấy Fort kem Nhật Bản định lượng 80 gsm. Trong khi đó, sách giả được làm bằng cách photo hoặc scan sách thật và in trên giấy mỏng.

Điểm khác biệt giữa sách thật (trái) và giả (phải).

Sách "Muôn kiếp nhân sinh" giả có các đặc điểm như bìa in trên giấy mỏng, không sắc nét, ảnh chiếc đồng hồ trên bìa cuốn sách không được dập nổi, tay gấp nhỏ hơn sách thật, sắp chữ lại nên bị sai chính tả; gáy sách đóng không chặt, nhiều chỗ bị bung ra. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Văn Phước, đặc điểm dễ nhận biết nhất là ở phần cuối cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh" thật có 16 trang in 4 màu những câu nói hay nhất của các nhân vật chính Thomas, Kris và tác giả GS. John Vu – Nguyên Phong; còn sách giả in đen trắng như trong ruột sách.

Bạn Phương (sinh viên ĐHQG Hà Nội) - một người mua phải sách "Muôn kiếp nhân sinh" giả bức xúc: "Cầm cuốn sách giả trên tay, mình rất thất vọng vì chữ lem nhem, in trên giấy mỏng nên lộ chữ trang bên kia, nhiều đoạn không đọc ra chữ và phải đoán nghĩa của chữ".

Bìa trong của "Muôn kiếp nhân sinh" bị in giả

Được biết, nhiều bạn đọc ngay sau khi nhận sách giao từ các sàn TMĐT và fanpage biết được sách giả đòi trả lại nhưng bên bán hàng nhất định không nhận. Những cuốn sách thường được bạn đọc đặt mua cùng với "Muôn kiếp nhân sinh" là "Hành trình về phương Đông", "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống", "Hạt giống tâm hồn" được giao chung một đơn hàng cũng chịu chung số phận là sách giả.

Một cuốn sách thật muốn được xuất bản phải trải qua hàng chục khâu kiểm duyệt chặt chẽ mới được in, phát hành - còn sản xuất, phát hành sách giả ở Việt Nam sao quá dễ dàng? Theo tìm hiểu ban đầu của chúng tôi, không chỉ một nơi in lậu đang sản xuất giả cuốn sách này và phát hành tại Hà Nội…", ông Phước chia sẻ.

Gáy sách giả dễ bị bong khiến bạn đọc thất vọng.

"Muôn kiếp nhân sinh" viết về đề tài nhân quả - luân hồi, cuốn sách ghi lại những câu chuyện, trải nghiệm về tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống trước đây của người bạn tâm giao lâu năm của tác giả GS John Vũ – Nguyên Phong, ông Thomas, một nhà kinh doanh tài chính ở New York. Là tác phẩm của giáo sư John Vu - Nguyên Phong, ngay khi vừa phát hành, cuốn sách đã tạo thành cơn sốt với 16 lần tái bản - hơn 180.000 cuốn sách đã được bán hết sau 3 tháng có mặt trên thị trường Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất, First News đang cùng các cơ quan chức năng truy tìm đường dây in lậu, sản xuất sách giả xuyên quốc gia này.