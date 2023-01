Forbes đưa tin, theo nhà xuất bản Penguin Random House, cuốn tự truyện "Spare" của Hoàng tử Harry đã bán được 1,4 triệu bản tiếng Anh trong ngày đầu tiên ra mắt tại Anh, Mỹ và Canada. Số liệu doanh thu được công bố trong bối cảnh cuộc thăm dò dư luận trước đó cho thấy mức độ nổi tiếng của Harry ở Anh tiếp tục giảm mạnh.

Cuốn sách gây chú ý đã được xuất bản hồi giữa tháng 1/2023 kèm theo bốn cuộc phỏng vấn đời tư với vị hoàng tử này.

Tự truyện của hoàng tử Harry đã được xuất bản bằng tổng cộng 16 ngôn ngữ trên toàn thế giới. (Ảnh: IT).



Cuốn sách tiết lộ nhiều câu chuyện chưa từng công khai trong hoàng gia Anh, bao gồm việc Harry khẳng định anh trai mình là Hoàng tử William đã đánh anh vào năm 2019 hoặc câu chuyện có nhiều người đã cầu xin cha của Harry không lấy Nữ hoàng Consort Camilla làm vợ.

Cựu quân nhân 38 tuổi cũng tiết lộ, anh đã tiêu diệt 25 lính Taliban trong thời gian ở Afghanistan, khiến quân nhân và lực lượng Taliban lên án.

Nội dung của cuốn sách đã bị rò rỉ trên mạng xã hội nhưng mức độ lan tỏa và các câu chuyện trong cuốn sách này vẫn tiếp tục lấp đầy thời gian phát sóng, báo chí và các trang mạng xã hội trực tuyến. Nói về doanh số bán hàng, chủ tịch kiêm nhà xuất bản của Random House Group, Gina Centrello cho biết, "Spare" không chỉ là một cuốn hồi ký của người nổi tiếng.

Cuốn tự truyện gây "sóng gió" của hoàng tử Harry

"Dịu dàng và chân thành, dũng cảm và gần gũi, "Spare" là câu chuyện về một người mà chúng ta có thể nghĩ rằng mình đã biết, nhưng bây giờ chúng ta có thể thực sự thấu hiểu Hoàng tử Harry qua lời kể của chính anh ấy. Nhìn vào mức doanh số "khủng" từ ngày đầu tiên phát hành đến nay, độc giả rõ ràng đồng ý rằng, "Spare" là cuốn sách cần được đọc và đó là cuốn sách chúng tôi tự hào xuất bản", cô nói.

Cuốn sách là một trong số những hợp đồng béo bở mà Harry và cô vợ người Mỹ Meghan đã ký kết để kiếm tiền từ các mối quan hệ hoàng gia của họ. Cặp đôi đột ngột từ bỏ cuộc sống hoàng gia và chuyển đến California vào năm 2020, sau đó họ liên tục phàn nàn gay gắt về cách cặp đôi bị đối xử ở Anh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Harry tuyên bố những gì anh kể trong "Spare" chưa phải toàn bộ câu chuyện. Anh phải cắt bỏ nhiều vì nếu chúng lộ ra, Vua Charles và William không bao giờ tha thứ cho anh.

Trong bài báo đăng trên Telegraph ngày 13/1, cựu thành viên hoàng gia 38 tuổi cho biết, bản thảo đầu tiên của "Spare" dài gấp đôi bản chỉnh sửa cuối cùng. Cuốn sách có tổng cộng 800 trang, thay vì 400 trang như hiện tại.

“Đó có thể là hai cuốn sách. Có chút khó khăn khi loại bỏ bớt nội dung. Có một số điều đã xảy ra, đặc biệt giữa tôi và anh trai tôi, cũng có một phần giữa tôi và cha mà tôi không muốn cả thế giới biết. Bởi vì tôi nghĩ họ sẽ không tha thứ cho tôi”, Công tước xứ Sussex nói.

Một cuộc khảo sát trước đó của YouGov đăng trên The Times cho thấy, chỉ 24% người dân hiện có quan điểm tích cực về hoàng tử, giảm từ 80% một thập kỷ trước, 68% phần con lại lên tiếng chỉ trích vị hoàng tử tai tiếng này, 8% còn lại không lên tiếng.



Cuộc khảo sát cho thấy, đối với những người trên 65 tuổi, mức độ nổi tiếng của Harry và Meghan thậm chí còn kém hơn so với Hoàng tử Andrew bị thất sủng.

Hoàng tử Harry và vợ. (Ảnh: IT).

"Spare" đã được xuất bản bằng tổng cộng 16 ngôn ngữ trên toàn thế giới và được phát hành đồng thời ở định dạng in ấn và kỹ thuật số ở Bắc Mỹ bởi Random House US và Canada, ở Vương quốc Anh cuốn sách được xuất bản bởi Transworld.

Một phiên bản sách nói của cuốn sách do chính hoàng tử Harry đọc cũng được xuất bản bởi Penguin Random House Audio. Theo Penguin Random House, bản in đầu tiên của "Spare" tại Mỹ là hai triệu bản, tuy nhiên cuốn sách hiện đã quay trở lại để in thêm các bản sao để đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Cuốn tự truyện "bom tấn" được xuất bản trong bối cảnh gia đình hoàng gia chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles III, cha của Harry vào ngày 6/5 tới đây.