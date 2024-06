Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phủ (TX Sơn Tây)

UBND thị xã Sơn Tây cho biết, thửa đất ông Nguyễn Khắc Tạo và bà Trần Thị Kim Hoa đang sử dụng bị thu hồi là thửa đất số 16, tờ bản đồ số 13, diện tích 84,7m2 (trong đó: 80,0m đất ở và 4,7m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Trung Hưng quản lý) thuộc Bản đồ hiện trạng phục vụ công tác GPMB do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập năm 2010 và Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đo vẽ tháng 5/2010.



Các lực lượng tham gia buổi cưỡng chế. Ảnh: ST

Thửa đất số 24, diện tích 80,0m2, tại xứ Đồng Dộc, xã Trung Hưng (trước đây), nay thuộc địa giới hành chính phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12/8/2004, số vào sổ 00629/QSDĐ/TH đứng tên ông Nguyễn Khắc Tạo và bà Trần Thị Kim Hoa, thuộc vị trí 1, phố Chùa Thông (đoạn đường từ Cầu Mỗ đến hết bến xe Sơn Tây).



Ngày 30/9/2011, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc thu hồi 80,0m đất ở của ông Nguyễn Khắc Tạo và bà Trần Thị Kim Hoa tại xứ Đồng Dộc, phường Trung Hưng (nay thuộc địa giới phường Sơn Lộc), thị xã Sơn Tây thuộc khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phủ; để Tập đoàn phát triển nhà và đô thị thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phủ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

UBND thị xã Sơn Tây cũng cho biết, đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND thị xã Sơn Tây về việc điều chỉnh đối tượng thu hồi đất tại các Quyết định số 1467/QĐ-UBND; số 1468/QĐ- UBND; số 1472/QĐ-UBND; số 1473/QĐ-UBND; số 1474/QĐ-UBND và số 1475/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND thị xã Sơn Tây.





Bàn giao mặt bằng cưỡng chế cho đơn vị thi công dự án. Ảnh: ST

Cũng theo UBND thị xã Sơn Tây, ông Tạo và bà Hoa đã được UBND thị xã Sơn Tây phê duyệt phương án chi tiết số 01 kèm theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 với tổng kinh phí bồi thường 1.225.816.450đ. Tuy nhiên, gia đình ông Tạo và bà Hoa không đồng ý với Quyết dịnh, không nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được giao đất tái định cư vì gia đình bị thu hồi hết thửa đất.

Được biết, UBND thị xã Sơn Tây đã cùng tổ công tác và UBND phường Sơn Lộc cùng các tổ chức, đoàn thể đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tuyên truyền, giải thích, vận động tuy nhiên ông Tạo và bà Hoa không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Vì vậy phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

UBND thị xã Sơn Tây cho biết, quá trình cưỡng chế diễn ra khẩn trương an toàn, lực lượng tham gia cưỡng chế phối hợp với đơn vị thi công hoàn thành phá dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất thu hồi; trả lại mặt bằng để đơn vị thi công công trình theo kế hoạch.